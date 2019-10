70 kinderen wachten op pleeggezin: 'Eerst had ik niks, nu ben ik echt heel ver'

Er is een grote behoefte aan meer pleeggezinnen in Nederland. Tijdens de Week van de Pleegzorg, die aanstaande is, wordt daarom aandacht gevraagd voor de kinderen en tieners die wachten op een tweede thuis.

Ongeveer de helft van de kinderen die in onze provincie wachten op een plek zijn op zoek naar een weekendgezin: een tweede thuis waar ze om het weekend terecht kunnen. 'Er is steeds meer oog ontstaan voor de vraag: hoe kunnen we gezinnen helpen bij het in orde houden van het gezin?', zegt Goessens. 'Want dát is de meest wenselijke situatie, dat ze thuis wonen en een weekendpleeggezin hebben dat hen kan helpen.'

Te weinig pleeggezinnen

Er zijn echter te weinig mensen die de rol van weekendpleeggezin op zich nemen, zoals er ook te weinig gezinnen zijn waarin een pleegkind permanent kan verblijven. Vaak valt zo'n rol een gezin zwaar. Er komt meer bij kijken dan ze van tevoren zagen aankomen: zowel praktisch als administratief. Wie betaalt bijvoorbeeld de nieuwe fiets voor een jongen die in een pleeggezin woont: de biologische ouders of de pleegouders?

'Veel mensen stoppen na een aantal jaar', zegt Lisa Westerveld uit Nijmegen, die namens GroenLinks in de Tweede Kamer zit. 'Ze nemen een kind uit liefde in huis, maar ervaren dat het wel zwaar is. En dat is begrijpelijk. De jongeren die in een gezin komen wonen zitten soms in een vervelende thuissituatie. En daarnaast levert het soms gedoe op met het aanvragen van toeslagen en invullen van formulieren.

Aantrekkelijker maken

Westerveld maakt zich sterk voor een betere situatie in pleeggezinnen. 'Ik zou graag willen dat we het zo aantrekkelijk mogelijk maken om pleegouder te worden. Laten we zorgen dat we pleegouders ontlasten.'

Kijk het fragment uit De Week van Gelderland terug (de tekst gaat verder onder de video):

'Een pleeggezin is voor veel kinderen een veel betere plek om op te groeien. Daarom is het ook jammer dat er een bezuiniging van 450 miljoen euro is doorgevoerd, toen de overheid alles bij de gemeenten neerlegden. Dat moeten we in Den Haag oplossen.'

Beatrice Zygaite is één van de tieners die geregeld in een pleeggezin komt. Ze woont bij Patricia en Jeroen van Leuven. Tijdens de uitzending van De Week van Gelderland legde Beatrice emotioneel uit dat ze daar veel baat bij heeft gehad. 'In het begin was het spannend, maar het heeft me enorm geholpen. Eerst had ik niks, nu ben ik echt heel ver.'

Beatrices biologische moeder Jurgita is blij met het tweede thuis van haar dochter. 'Voor mij betekent het heel veel. Ik heb een goede klik, Patricia en Jeroen zijn voor mij hetzelfde als een vader en moeder. We hebben goed contact en ik ben blij met hun ondersteuning.'

'Laten we het toch maar niet doen'

Dat het niet overal van een leien dakje gaat, kan ook komen doordat pleegouders zich verkijken op de praktijk. 'Door de jaren heen hebben we de voorbereiding steeds secuurder gemaakt', zegt Goessens van Entrea Lindenhout. 'Sommige ouders zeggen in die fase: laten we het toch maar niet doen. Maar als ze het wel doorzetten, komen er soms ook zaken voorbij die ze niet hadden voorzien.'

'Je omarmt namelijk niet alleen het kind, maar de hele wereld rondom het kind - zoals de biologische ouders. En wat gebeurt er met je eigen kinderen? Pleegouders merken dat ze heel kwetsbaar zijn als hun eigen kinderen en hun pleegkinderen niet goed samengaan. Dat is een gevoelig thema.'

De Week van de Pleegzorg wordt gehouden van 30 oktober tot 6 november.