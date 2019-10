Bryan Linssen: 'In Rusland is het leven of dood, dat heeft de trainer erin geslepen'

door Richard van der Made

Vitesse is een stevige subtopper in de eredivisie. Niet van het niveau om aan te klampen bij de topclubs Ajax en PSV, maar tot nu toe beduidend beter dan concurrenten als Feyenoord, FC Utrecht en Heerenveen. De resultaten zijn uitstekend, de ploeg van Slutskiy deelt de derde plek met AZ en ligt op koers om Europees voetbal te halen.

'Boven verwachting?', herhaalt Linssen de vraag. 'Dit is wat je hoopt en als je het programma ziet van ons tot nu toe is het wel boven verwachting. Het voelt lekker in elk geval. We hebben kwaliteit in deze groep en het belangrijkste, we weten wat we moeten doen en wat er van ons gevraagd wordt.'

Rustig wachten

Linssen gaat met Vitesse zaterdag op bezoek bij zijn oude club VVV Venlo in de regio waar hij nog altijd woont. Inmiddels speelt hij al drie jaar met succes bij Vitesse. Waarschijnlijk is het zijn laatste seizoen, omdat het contract van de aanvaller afloopt. Hij is uitgegroeid tot boegbeeld en leider van de ploeg. Linssen constateert dat er duidelijkheid is en verklaart zo het succes van nu. 'We blijven rustig in wedstrijden en wachten op dat ene moment dat komen gaat om wedstrijden te beslissen. Daar hebben we echt stappen in gezet in vergelijking met vorig jaar. Er is duidelijkheid.'

Alleen Ajax

Met die woorden geeft de Limburger aan dat Vitesse in veel fases van wedstrijden nog altijd leunt op veel mensen die achter de bal blijven. Voetballen vanuit een gesloten organisatie in een team dat snel kan omschakelen en zich niet schaamt voor countervoetbal. 'We proberen wel meer naar voren te spelen en dat doen we ook wel. Maar compleet het spel domineren? Dat kan alleen Ajax. Het is hartstikke moeilijk. Dat zal ons ook niet gaan lukken.'

Wennen

Linssen verwijst vervolgens ook naar de Russische voetbalcultuur. 'De trainer heeft in deze aanpak en speelwijze natuurlijk een grote rol gespeeld. Hij is daar vorig jaar mee begonnen. Toen was het nog heel erg wennen en bij veel spelers niet bekend. In Rusland zijn ze die speelwijze wel gewend. Daar is het leven of dood. Daar moesten wij ook in mee en dat is er in anderhalf jaar nu ingeslepen waardoor wij er als spelers ook op die manier instaan.'

Lucht nodig

Aanvallen heeft de voorkeur, maar Linssen is ook realist. Het gaat ook bij hem om het resultaat. 'Attractief voetbal proberen we zeker te spelen, maar op momenten dat we het moeilijk krijgen en lucht nodig hebben kunnen we ook op ons gemak terug gaan en op onze kansen wachten. Het is een voordeel dat je twee dingen beheerst', aldus Linssen.