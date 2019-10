Je kunt oefenen! Dit is het Apeldoornse pietenlied

Afgelopen week kregen scholen in Apeldoorn al een brief in de brievenbus over acties waarmee klassen een rol in en rondom de intocht kunnen krijgen. Groepen 3, 4 en 5 gaan een Apeldoorns pietenlied- en dans instuderen, gemaakt door Tim Koldenhof van de gelijknamige theater- en dansschool. Die voeren ze op op het Stationsplein als Sinterklaas aankomt.

Kinderen kunnen nu al oefenen met het Apeldoornse pietenlied- en dans. De tekst gaat daaronder verder.

Drie onderbouwklassen kunnen een plekje vooraan het podium op het Raadhuisplein winnen met een speciaal door de gemeente ontworpen kleurplaat. De bovenbouw, groep 6, 7 en 8, wordt uitgenodigd vlogs te maken om Sinterklaas hun Apeldoorn te laten zien. Die worden getoond op de grote schermen langs de route, voordat de intocht van start gaat, en er zijn tickets voor de Pepernotenparty na de intocht mee te winnen.

Kortste route ooit

Apeldoorn stapelt daarbij primeur op primeur bij Sinterklaasintocht. Naast de roetveegpieten en de afwezigheid van de stoomboot is de route die Sinterklaas tijdens de landelijke intocht in Apeldoorn aflegt, de kortste route ooit. Dat zegt de gemeente Apeldoorn. Van de start aan het Stationsplein tot het einde op het Raadhuisplein hoeft de stoet maar 850 meter af te leggen.

De NTR wil deze 'primeur' niet met zoveel woorden bevestigen. 'De route is qua lengte niet exceptioneel anders dan andere intochten. De ene keer is de route iets korter, de andere keer iets langer, maar in tijd altijd hetzelfde. En dat is waar het ons om gaat.' De intocht duurt dus net zo lang als normaal.

Loolaan was te lang

De route loopt van het Stationsplein naar de Hoofdstraat en eindigt op het Raadhuisplein. Andere opties die op tafel lagen, waren de Stationsstraat en de Loolaan. 'De Loolaan is echter te lang, terwijl de wens was om te eindigen in de binnenstad. We wilden ook niet de markt op het Marktplein verplaatsen voor drie kwartier intocht. En de Hoofdstraat is ook gewoon mooier', legt woordvoerder Arnoud van der Steen de keuze uit.

Onderweg zijn er podia bij de Mariakerk en het 'Bongoplein', waar lokale acts met het thema 'Veluwe/groen' en 'koninklijk' worden opgevoerd.

Naar verwachting trekt de intocht zo'n 20.000 tot 30.000 bezoekers. De gemeente heeft berekend dat die ook op deze kortste route ooit passen. 'Het eerste deel is wel afgezet met dranghekken. In de echte winkelstraat zullen vrijwilligers staan met een afzetlint. Dat ziet er wat vriendelijker uit en er is daar gewoon minder ruimte.'