Elburger scholieren bij herdenking in Sobibor

Onlangs is een delegatie van scholieren van het Nuborgh College Lambert Franckens aanwezig geweest bij de herdenking van de opstand in het voormalige vernietigingskamp Sobibor. Op 14 oktober 1943 lukte het ongeveer 300 gevangenen te ontsnappen uit het beruchte kamp in Sobibor, een afgelegen plek in Oost-Polen kort bij de grens van Oekraïne. Van deze groep wisten uiteindelijk slechts 61 mensen de oorlog te overleven.

De studenten uit Elburg die dit jaar de reis naar Polen mochten meemaken waren Gideon Brink (HAVO-5), Wesley Picksen (VWO-5) en Renata van Vuuren (VWO-5). Verder namen leerlingen uit Bergen op Zoom, Ede, Doetinchem en Winterswijk deel aan deze internationale uitwisseling van jonge studenten. Dit jaar kwamen de deelnemers uit vier verschillende landen: Polen, Duitsland, Oekraïne en Nederland. Delegatieleider van de Nederlandse groep was ook dit jaar geschiedenisdocent Willem van Norel.

De eerste dag verzorgde de bekende Poolse historicus dr. Marek Bem in de oude synagoge van Wlodawa een studiedag, ondersteund door aangrijpende filmbeelden over de Holocaust.

Op de tweede dag werd een bezoek gebracht aan het voormalige kamp Majdanek, nabij Lublin. In dit vreselijke vernietigingskamp stierven ongeveer 80.000 gevangenen als gevolg van de operatie Aktion Reinhard. Eén van hen was de oud-Elburger Gerrit Jan aan ’t Goor.

Op vrijdag 14 oktober was de officiële herdenking in Sobibor. De Elburger scholieren lazen de tien namen en de leeftijden van de in Sobibor vermoorde Elburger joden. Voorafgaand aan de ceremonie kregen de jonge studenten een rondleiding in het kamp door Marek Bem en Willem van Norel.

Heel bijzonder was de speciale herdenking van de Nederlandse delegatie in de Himmelfahrtstrasse (het beruchte pad naar de gaskamers) bij de herdenkingssteen van Rachel Schelvis-Borzykowski (1923-1943). Zij was in 1942 getrouwd met Jules Schelvis. Rachel werd op 4 juni 1943 vermoord in Sobibor. Jules Schelvis wist uiteindelijk zeven kampen te overleven. Jules Schelvis stierf op 3 april 2016 op de leeftijd van 95 jaar.

Op de laatste dag werd een rondtoer gemaakt door het voormalige getto van Warschau. Daarbij werden onder andere delen van de gettomuur, de Umschlagplatz (vanaf deze plek werden meer dan 300.000 joden naar de gaskamers van Treblinca afgevoerd) en het nationale monument van het getto van Warschau bezocht.

Namen lezen

De tien Elburger joden die in Sobibor werden vermoord zijn:

Mietje de Lange 58 jaar

Esther de Lange-Cracau 84 jaar

Heintje van Hamberg 86 jaar

Jozef de Lange 21 jaar

Ezechiél Beem 68 jaar

David Beem 65 jaar

Samuël Beem 60 jaar

Isidor Förster 64 jaar

Schoontje Förster 77 jaar

Carolina Förster 69 jaar

Deze namen werden door de Elburger scholieren herdacht tijdens de ceremonie op 14 oktober 2019 in het voormalige vernietigingskamp Sobibor.