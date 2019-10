Deze slimme veegwagen veegt het hele jaar door de straten van Tiel

door Menno Provoost

Tot nu toe werd Tiel een aantal keer per jaar helemaal geveegd door een aannemer. De nieuwe veegwagen is van Tiel zelf en rijdt het hele jaar door met een vaste chauffeur door de stad. Wethouder Frank Groen is opgetogen over de aanwinst. 'We hebben nu een echte volwaardige eigen veegwagen voor Tiel', zegt hij. 'Met een vaste chauffeur die de plekjes kent. Doordat we slimmer gaan vegen, kunnen we het voor hetzelfde budget doen.'

Afvalbedrijf Avri ziet ook de voordelen van de nieuwe veegwagen. 'We kunnen nu veel gerichter vegen omdat we het in eigen dienst hebben', vertelt Jasper van Thiel. 'Als er klachten of meldingen zijn kunnen we daar veel sneller op inspelen. We werken nu ook het jaar rond, waardoor de stad schoner blijft.'

Bekijk hier de reportage (tekst gaat daaronder verder):

Nieuwste technieken

De chauffeur werkt een veegplan voor de hele stad af, maar bepaalt daarbij wel waar het nodig is om te vegen en waar niet. Dit wordt geregistreerd waardoor de wagen gaandeweg leert waar er wanneer geveegd moet worden. Van Thiel: 'We gebruiken daarvoor de nieuwste technieken. Die meet waar we rijden en ook waar we vegen. Als de borstels aan de grond gaan, wordt de kaart op de tablet groen. Dan kunnen we altijd terugkijken waar geveegd is en waar niet. Hoe langer je dat registreert, hoe meer je weet.'

'Er is nu gewoon een afspraak om Tiel een aantal keer per jaar volledig te vegen', vult Groen aan. 'Straks gaan we veel meer per straat vegen. Dan ben je natuurlijk veel efficiënter bezig. Als ergens bijvoorbeeld veel bomen staan, zullen we daar vaker komen en op andere plekken minder.'

Minder klachten

De wagen rijdt momenteel op proef om het systeem uit te proberen. Van Thiel: 'Of het schoner is, dat laat ik aan de mensen zelf over om te beoordelen. De proef bevalt heel goed. We krijgen minder klachten en mooie reacties. Van verschillende kanten horen we wel positieve geluiden dat de stad schoner lijkt dan dat hij was.'

Sprankelend ontwerp

Momenteel is het voertuig nog wat onopvallend aanwezig, maar dat verandert vanaf de officiële ingebruikname. Groen: 'De veegwagen is nu wit met grijs. Dat leek me niet heel erg sprankelend. Dus we hebben de Tielse kinderraad gevraagd om een tekenwedstrijd te organiseren. Daaruit is een ontwerp uit gekozen. Op 28 oktober wordt de wagen onthuld met een hele mooie tekening van de Tielse kinderraad.'

Over het ontwerp wil hij tot die tijd nog niet veel kwijt. 'Ik kan alleen maar zeggen dat ik het heel erg leuk vind en ik denk dat het voor Tielenaren heel herkenbaar is.'

Beluister hier de radioreportage: