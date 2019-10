Nijkerkse wereldkampioen wil WK biljarten in eigen stad

Door Ellen Kamphorst

Samen met haar vriendin en hun hondje woont Therese Klompenhouwer (36) aan de rand van het centrum van Nijkerk. De schuur van hun tussenwoning wordt in beslag genomen door een biljart. Hier traint de wereldkampioen. Alleen. Ze loopt rond de tafel en baalt van iedere mislukte stoot: 'Ik ga net zo lang door totdat het lukt.' Klompenhouwer werkt hard: 'Ik ben 32 uur per week met mijn sport bezig. Ik train thuis, speel competitie, geeft clinics en train in Amsterdam.'

Opgegroeid met biljarten

Op haar achtste heeft ze voor het eerst een biljartkeu vast in het café van haar vader. Haar broer Jarno speelt ook en bombardeert zijn zusje tot trainingsmaatje: 'In het begin kon ik er echt geen klap van, biljarten is echt een moeilijke sport die je alleen maar leert door veel te oefenen.' Dat is volgens haar ook precies de reden dat weinig vrouwen de top bereiken. Ze doet er alles aan om mee vrouwen enthousiast te krijgen voor het biljarten, maar weet ook dat het heel moeilijk zal zijn om ook andere Nederlandse dames naar de wereldtop te loodsen: 'Het is trainen en nog eens trainen. Daar moet je tijd voor hebben, lastig als je ook een baan en een gezin hebt.'

Biljart, biljart, biljart

Klompenhouwer stopte in 2006 met werken: 'Ik besloot vol voor het biljarten te gaan, al was ik toen nog lang niet zo goed als nu. De laatste vier jaar betaalt zich dat terug.' Na staat haar leven in het teken van biljarten. Ze vliegt de wereld over voor wedstrijden, is een bekende Nederlander in Zuid-Korea en staat haar mannetje tussen de heren in biljarttournooien.

WK naar Nijkerk

De biljartbond probeert nu het WK voor vrouwen en het WK voor de jeugd volgend najaar naar Nijkerk te halen. Willem La Riviere, directeur van de KNBB, Koninklijke Nederlandse Biljart Bond maakt zich er hard voor: 'De gemeente is enthousiast, de locatie is gevonden, maar we hebben nog niet alle financiën rond.'

Het organiseren van de wedstrijden en het organiseren van activiteiten rondom de Kampioenschappen voor potentieel talent kost ongeveer 150.000 euro. Daarvan is nog maar de helft binnen. De komende maand moet de andere helft er ook zijn, anders gaat de bond op zoek naar een andere locatie: 'We hopen enorm dat het gaat lukken, want Therese is een fantastische ambassadrice van onze sport en we willen voor haar graag een thuiswedstrijd organiseren.'

Klompenhouwer hoopt ook dat het gaat lukken: 'In Nijkerk weten veel mensen wat ik doe en wordt ik vaak aangesproken in de supermarkt. Het lijkt me fantastisch als mensen met eigen ogen kunnen zien hoe leuk mijn sport is.'