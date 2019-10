Wilma doneerde een nier: 'Dit was het ultieme helpen'

Wilma de Joode uit Herwijnen staat al jaren geregistreerd als orgaandonor. Maar ze wilde niet wachten tot haar dood met het helpen van haar medemens. Ze stond geheel belangeloos een nier af aan iemand die ze niet kende. Nier en lever (een gedeelte daarvan) zijn de enige organen die je al bij leven kunt doneren.

'O mijn god, wat heb ik gedaan'

'Ik sta nu eenmaal in het leven dat ik vind dat je mensen moet helpen en dieren. Dus als ik kan help ik. En dit was wel het ultieme helpen', vertelt de 51 jarige tijdens het uitlaten van vier van haar honden. 'Ik heb een goede vriendin die heeft nieuwe longen gekregen. Door haar weet ik hoe belangrijk het is om donor te zijn.'

Wilma werd twee en een half jaar geleden geopereerd, nadat ze heel uitgebreid is gescreend. Bloed, longen, urine, hart en ook haar psychische gesteldheid werden onderzocht. Op woensdag werd ze geopereerd. De volgende dag dacht ze: 'O mijn god, wat heb ik gedaan, het was echt verschrikkelijk.' Op zaterdag mocht ze naar huis en drie weken later was ze weer aan het werk. Daarmee is Wilma wel een positieve uitzondering. De gemiddelde hersteltijd is zes weken na zo'n operatie.

Als Wilma nog een nier over had, had ze het nog een keer gedaan

'Nu denk ik: als ik er nog één had gehad, hadden ze die ook mogen hebben. Als je ziet hoeveel leed en verdriet je er mee kunt besparen. Mijn leven gaat gewoon door. En mijn pijn en leed op dat moment, dat is even vervelend, maar staat in schril contrast met een nierpatiënt die om de tijd moet dialyseren en niets meer kan.'

'Ik begrijp dat als je een jong gezin hebt met jonge kinderen dat je dat niet aangaat. Maar ik zeg altijd: als je zelf ziek zou worden, dan zou je het toch geweldig vinden als iemand dat voor je wil doen. Dus waarom zou je het niet doen?' Elk jaar gaat ze uit eten met de man die dankzij haar een nieuwe nier kreeg. En als ze vakantiekaartjes krijgt van zijn gezin, realiseert Wilma zich wat ze gedaan heeft. Dankzij haar nier kunnen zij weer op vakantie.

Nog veel nierpatiënten zoeken een donor

Stanley de Fretes uit Doetinchem droomt van vakantie. Het is zijn grote wens om de belofte aan zijn kinderen waar te maken en ze mee te nemen op reis. Dat kan alleen als hij een nieuwe nier krijgt. Daarom vraagt hij via Gelderland helpt om een donor. Stanley's leven staat nu in het teken van overleven. Drie keer per week aan het dialyseapparaat, medicijnen slikken, een streng dieet en heel veel dingen opgeven door zijn beperkte energie.

Na een oproep bij Omroep Gelderland kreeg hij 10 reacties van mensen die hem een nier willen geven. Of daar een geschikte donor tussen zit is nog spannend. Iedereen die heeft gereageerd krijgt eerst meer informatie. Op het moment dat Stanley groen licht krijgt voor transplantatie worden de potentiële donoren gescreend.

