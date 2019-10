Fietsfabrikant Van Raam wint de Guus Hiddink Award

Fietsfabrikant Van Raam uit Varsseveld versloeg donderdagavond Bronckhorst Hi-Tech en CAD2M in de strijd om de Guus Hiddink Award. De prijs die bedoeld is voor een Achterhoeks bedrijf die met een bijzondere aanpak een voorbeeld is voor andere ondernemers in de regio, werd in schouwburg Amphion in Doetinchem uitgereikt.

'Het is een stukje erkenning voor het werk wat we doen', zegt Marjolein Boezel, financieel directeur bij Van Raam. Het bedrijf dat al bijna honderd jaar fietsen produceert voor onder andere mensen met een beperking, kreeg de voorkeur boven de twee ander genomineerden. 'De keuze is vooral gebaseerd op hun innovatiekracht, creativiteit en op de verbinding die ze maken met hun personeel, studenten en de buitenwereld', zegt juryvoorzitter Steven Enneman. Hij sprak daarnaast zijn waardering uit over alle bedrijven uit de Achterhoek, die volgens hem niet alleen voor zichzelf werken, maar ook bezig zijn om elkaar beter te maken. 'Als je het hebt over naoberschap, is dat een perfect voorbeeld hiervan.'

Naast de Guus Hiddink Award konden Achterhoekse bedrijven in aanmerking komen voor twee andere titels. De Rabobank Talent Award, die staat voor de meeste ambitieuze starter in de regio, werd gewonnen door Bart Mulder met zijn K14 keukenrenovatie bedrijf. Herman Kemper sleepte met zijn onderneming KemperKip de Ap Ruesink Award binnen, de prijs voor de ondernemer die anderen het meest inspireerde. De kracht van de bedrijven uit de regio is volgens Boezel het helpen en leren van elkaar: 'Dat is ook een stukje Achterhoek denk ik, dat is in andere landsdelen wat anders daarom is het gewoon prettig om hier een bedrijf te hebben.'