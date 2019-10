Finale Expeditie Robinson is te zien in Gelderse bioscopen

De finale van Expeditie Robinson is te zien in de bioscoop. In Arnhem en Nijmegen wordt de laatste aflevering van dit seizoen op 'het witte doek' vertoond. De finale van het televisieprogramma is zondag 15 december.

De finale is te zien in de vestigingen van Pathé. De kaartverkoop hiervoor is vrijdag gestart.

Expeditie Robinson is een van de populairste programma's op de Nederlandse televisie. De show trekt wekelijks meer dan 1,5 miljoen kijkers.

Het is voor de eerste keer dat de finale in Gelderland in een bioscoop te zien is. In Expeditie Robinson verblijven bekende Nederlanders op een onbewoond eiland.