Het Stadhuus in Lochem is niet echt toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Jan Troost gaat iedere week een dorpshuis controleren. Wanneer hij naar de ingang wil rollen komt hij er niet op. 'Het is een oud gemeentehuis. Daar is niet goed over na gedacht. Het is te stijl', zegt hij.

Ook zijn er een paar kleine dingen die aandacht behoeven. De armleuningen op het toilet gaan erg stroef. Ook kan Troost niet bij de toiletrol komen. Het alarm doet het niet, alleen een rode lamp gaat branden. Wel is de lift goed zichtbaar en bereikbaar.

Nooduitgang... met een trap

Wanneer iemand in een rolstoel weg moet bij nood is er een probleem er is namelijk een trap. 'Maar dat zie je heel vaak', legt hij uit. 'Wat mij verbaasde is dat in zo'n oud gemeentehuis heel slecht over de toegankelijkheid nagedacht is. Toen al!'

Wel zijn er rolstoelplanken en verlaagde kapstokken. Het beheer geeft aan de verbeterpunten mee te nemen.

De uitzending is zondag 20 oktober te zien op TV Gelderland vanaf 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald). Online (terug)kijken is mogelijk via Uitzending Gemist.