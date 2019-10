Kröller-Müller lanceert eigen bordspel: 'Onze collectie ligt nu op de keukentafel'

Tussen de schilderijen van het kunstmuseum in Otterlo zullen tientallen mensen het spel maandagmiddag voor het eerst spelen. Een spannend moment voor Herman Tibosch, hoofd educatie van het museum en initiator van het bordspel.

'Mijn collega en ik zijn fervente bordspelspelers, dus dit was een droom die uitkwam: 999 Games, bekend van Kolonisten van Catan en Carcassonne, krijgt zo'n 600 spelideeën per jaar en die van ons werd geselecteerd!'

Het spel is gebaseerd op een oorspronkelijk digitaal spel voor scholieren. Die volgen het pad van kunstverzamelaar Helene Kröller-Müller, net als de spelers van het analoge spel. 'De Kröller-Müllers waren aan het begin van de vorige eeuw één van de rijkste echtparen van het land. Helene had veel in haar mars, maar zat als vrouw traditioneel thuis. Dus is ze kunst gaan verzamelen', vertelt Tibosch.

Makkelijker dan Monopoly, moeilijker dan kwartet

Haar doel was een samenhangende collectie te maken. Dat is dus ook het doel van het spel. 'Lukraak wat werken bij elkaar verzamelen? Dan ga je niet winnen. Je moet een collectie maken met bijvoorbeeld één stroming of één schilder. En een paar publiekstrekkers erbij. Het is makkelijker dan Monopoly maar moeilijker dan gewoon kwartetten.'

Het spel is in de basis zo historisch correct mogelijk. Het museum heeft zelfs onderzocht met welk treinstel Helene naar Parijs is gereisd, zodat de tekeningen overeenkwamen.

Tibosch is tevreden met het resultaat. 'Er was ook nog geen goed kunstspel, want 999 Games vond het altijd lastig om er een goed verhaal bij te maken. Je moet het wel in het vakantiehuisje uit de kast kunnen pakken en meteen kunnen spelen. En wij wilden dat onze collectie op de keukentafel kwam te liggen.'