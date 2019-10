Burgemeester Van Rumund ontvangt Hongaarse onderscheiding

De Orde van Verdienste is de hoogste ridderorde van Hongarije en het bijbehorende Kruis wordt aan personen uitgereikt die zich op sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied op bijzondere wijze hebben onderscheiden.

Burgemeester Van Rumund: 'Deze onderscheiding is een prachtige waardering voor stedenbanden in het algemeen en onze relatie met Gödöllő in het bijzonder. Op laagdrempelige wijze kunnen mensen en organisaties uit onze beide gemeenten elkaar ontmoeten. Er wordt veel kennis uitgewisseld, en men leert elkaars overeenkomsten en ook elkaars verschillen kennen en respecteren. Het is belangrijk dat we niet alleen over elkaar praten maar juist met elkaar het gesprek aan gaan. En een stedenband kan als een belangrijk instrument daartoe dienen.'

Gemeente Wageningen heeft sinds 1992 een stedenbandrelatie met Gödöllő. Dankzij de inzet van vele organisaties, vrijwilligers en vooral de Stichting Stedenband Wageningen Gödöllő en de Stichting Welzijn en Gezondheidszorg Wageningen Gödöllő ontmoeten verschillende organisaties, basis- en middelbare schoolleerlingen en leerkrachten, jongeren, ouderenorganisaties, vrijwilligersorganisaties, sporters, dansers, politie en raadsleden elkaar jaarlijks in Wageningen of in Gödöllő.