Stanley krijgt 10 nieren aangeboden, maar zijn zoektocht is nog niet klaar

Toen hij vorig weekend zijn oproep deed op radio, tv, internet en social media kwamen er direct reacties binnen via Gelderland helpt. Niet iedereen kan Stanley helpen, omdat je in ieder geval meerderjarig moet zijn en heel gezond. De eerste mensen zijn daardoor alweer afgevallen. Daarnaast is het nog de vraag of iedereen een match is met Stanley qua bloedgroep en weefseltype.

De mensen die overblijven worden gescreend . Die screening bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek, maar er wordt ook goed gekeken of iemand het psychisch aankan een nier te doneren.

De zoektocht gaat verder

Stanley is voorzichtig blij: 'Geweldig dat er zoveel mensen mij een nier gunnen. Dat had ik niet verwacht.' De reacties komen niet alleen uit Gelderland. Zelfs uit Hoorn, Rotterdam en Amsterdam boden mensen zich aan als donor. Toch hoopt Stanley op nog meer reacties, omdat de kans bestaat dat er geen geschikte nier tussen zit voor Stanley. De kans op een match is het grootst met mensen met dezelfde bloedgroep: O+.

Een nier doneren mag alleen geheel belangeloos. Er mag geen geld voor betaald worden en zelfs geen cadeaus gegeven worden. Stanley biedt zijn donor eeuwige vriendschap. 'En dan heb je aan mij een goeie.'

Veel van de mensen die hebben gereageerd noemen als motivatie dat ze de kinderen van Stanley een (nieuw) leven gunnen met hun vader. Stanley heeft vier kinderen (van 13, 15, 27 en 30 jaar). Anderen weten uit hun omgeving hoe zwaar het leven als nierpatiënt kan zijn.

Vooral jonge idealisten

Opvallend is dat veel reacties komen van jongeren. Van de 10 mensen die een reactie instuurden zijn er vijf 19 jaar oud en één zelfs 17 jaar. Je moet in ieder geval meerderjarig zijn, dus de 17-jarige valt af. Er reageerden meer vrouwen dan mannen. Op social media lieten vele mensen weten het beste te hopen voor Stanley. Vele kinderen reageerden op de berichten met dat ze hun nier hadden willen geven als dat had gekund.

Onder de potentiële donoren is ook een vrouw van 48 jaar die al langere tijd bezig is om een nierpatiënt te vinden die ze haar nier kan schenken. Ze zag jaren geleden de donorshow van BNN en besloot om met haar nier iemand anders te helpen. Ze zocht iemand met kinderen omdat ze daarmee niet één persoon, maar een heel gezin kan helpen. Tot nu toe vond ze nog geen nierpatiënt waar ze een match mee is.

Toch niet op vakantie...

Stanley de Fretes is al jaren nierpatiënt. Hij kreeg jaren geleden hartproblemen. Na een harttransplantatie bleken zijn nieren er slecht aan toe te zijn en dus kwam hij op de wachtlijst voor een nieuwe nier. Na vijf jaar dialyseren kreeg hij november vorig jaar een nieuwe nier. De vreugde was groot.

Hij was verlost van de strenge leefregels voor een nierpatiënt en van drie keer in de week een dagdeel aan het dialyseapparaat. Hij maakte weer plannen om met zijn kinderen op vakantie te gaan. Die plannen kon hij niet meer ten uitvoer brengen, want een maand later bleek dat zijn nier werd afgestoten. Hij was weer terug bij af.

'Ik weet niet of ik het lang trek, dialyseren. Daarom zoek ik een nier, een donornier van een levend persoon. Ik ben verantwoordelijk voor de kinderen, dus ik moet doorgaan, voor hen. Dat is het enige dat me nog op de been houdt. En het vooruitzicht dat ik nog een nieuwe nier krijg. Maar anders had ik het bijltje er al lang bij neergegooid', aldus Stanley vorige week in zijn oproep.

Inmiddels is er weer hoop voor Stanley. De reacties zijn hartverwarmend. Stanley wordt ondertussen onderzocht op de mogelijkheden voor transplantatie. Als hij groen licht krijgt zullen de kandidaten voor transplantatie één voor één gescreend worden.

