Zevenaar wiste e-mails na Wob-verzoek volgens 'gebruikelijke procedure'

De e-mails van oud-burgemeester Jan de Ruiter zijn inderdaad gewist en niet meer terug te halen. Dit wissen is gebeurd volgens de gebruikelijke procedure en staat los van het Wob-verzoek van De Onderzoeksredactie. Dat laat het college van Zevenaar weten in de antwoorden op raadsvragen, die Lokaal Belang stelde naar aanleiding van de kwestie.

Journalisten van De Onderzoeksredactie vroegen de e-mails 2,5 jaar geleden op, in een onderzoek naar de banden tussen grote tabaksfabrikanten en de gemeenten waarin ze gevestigd waren, zoals British American Tobacco (BAT) in Zevenaar.

Geen back-up

De onderzoekers willen weten of er deals zijn gesloten die niet passen binnen de Tabakswet, die sponsoring door tabaksfabrikanten en de promotie van tabak verbiedt. In de documentatie van de gemeente Zevenaar zit volgens de onderzoekers een gat, precies in een periode dat er veel besluiten over deze deals zijn genomen.

Toen er bijna niks uit hun verzoek om stukken kwam, stapten ze naar de rechter. Daar hoorden de onderzoekers dat de mails er niet meer waren: ze bleken twee maanden eerder te zijn gewist.

Ict-controle

De fractie van Lokaal Belang trok hierover meteen aan de bel. De gemeente bevestigt dat de e-mails pas zijn gewist na het Wob-verzoek van De Onderzoeksredactie. De e-mails en het account van de oud-burgemeester zijn verwijderd op 17 oktober 2018. Tijdens een ict-controle bleek dat dit nog niet was gebeurd, terwijl dit wel gebruikelijk is.

Dit gold ook voor de accounts van andere medewerkers die niet meer in dienst waren. Daarnaast worden archiefwaardige documenten in het archief van de gemeente bewaard en niet in een mailbox.

Volgens het college van Zevenaar is er nog geprobeerd om de gegevens terug te halen, maar de informatie was niet meer te reproduceren en herstel bleek niet meer mogelijk. Daarvan is ook een verklaring van de manager van de regionale ict-dienst naar de rechtbank Gelderland gegaan.

Nieuwe vragen

De VVD-fractie vraagt zich af waarom er geen back-up is, maar het college heeft die vraag vooralsnog niet beantwoord.

Volgens De Onderzoeksredactie zouden er nog wel technische mogelijkheden zijn om de e-mails terug te halen die nog niet zijn benut. Ze zijn daarvoor naar de Raad van State gestapt, de hoogste bestuursrechter in Nederland.

Zie ook: Waar zijn de mails van oud-burgemeester Zevenaar over tabaksfabrikant?