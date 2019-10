Dorpshuis Het Stadhuus krijgt 11 (van de 25) punten van vakjury

Tijdens de eerste aflevering van het Omroep Gelderland-programma Dorpshuis Van Het Jaar bracht de vakjury, bestaande uit beheerders van dorpshuizen, een bezoek aan Lochem. Ze gaven het dorpshuis 11 van de 25 punten.

'Het is heel goed georganiseerd', zegt Liesbeth Vos van Buurthuis 't Huuske in Arnhem. 'Wat ons grootste pluspunt is, is dat het volledig draait op vrijwilligers. Dat is heel anders wanneer er een beheerder achter staat, die daar zijn salaris uithaalt', vult Ans Meijnders haar aan. 'Het is meer een ondernemerscentrum dan een dorpshuis', zegt Anita Kraaijenbrink van 't Dorpshuus IJzerlo. 'Zoals het hier in de stad zit kan het prima functioneren.'

Hygiëne

Ondanks de goede sfeer en de lekkere koffie is er wel veel aan te merken op de hygiëne. 'Ook omdat het een oud pand is lijkt het her en der niet goed onderhouden', zegt Luuk Baaijens van Doelum Renkum.

'De hygiëne is ver te zoeken. Het is een groot pand. Zeker wanneer je het met alleen vrijwilligers doet is het lastig bij te houden. Het is oud, maar niet schoon', aldus Martin Cocev van MFC De Steen. 'Overal hangt weer een ander apart luchtje. Daaruit merk je dat het echt een oud pand is', vult Lotte van Ruissen aan.

Doordat het de eerste aflevering is staat Het Stadshuus op de eerste plek.

