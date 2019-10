Steunpilaar Remko Pasveer net op tijd speelklaar bij Vitesse

door Richard van der Made

De ervaren doelman miste nog geen duel dit seizoen en geldt als één van de steunpilaren bij Vitesse. 'Het gaat goed met het elftal en het gaat ook goed met mij. Er komen vijf hele belangrijke wedstrijden aan waarin we hele goede zaken kunnen doen. Ik wil niets missen', zei Pasveer na de korte training.

Aan pass- trap oefeningen deed hij de afgelopen dagen wel mee. Maar zijn handen kregen rust tot de laatste training. 'We hebben vandaag even goed getest. Een risico? Ach, dat merken we na de wedstrijd dan wel', grapte Pasveer in de regen op Papendal waar Vitesse iedere dag zijn trainingen afwerkt.

Geen problemen

In de voorbereiding had Pasveer ook al last van zijn pols toen hij een breukje opliep in het gewricht. Vlak voor de start van de competitie was de 35-jarige sluitpost echter weer fit. Vrijdag op de training onderwierp keeperstrainer Raimond van der Gouw zowel Kostas Lamprou als Pasveer aan een lichte training. Die kwam Pasveer zonder problemen door en dus keept hij morgen in Venlo ook zijn tiende duel van dit seizoen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Rookgordijn

Vitesse start tegen VVV (20.45 uur) met Bryan Linssen vanaf de linkerkant. 'Linssen begint op de vleugels', was trainer Leonid Slutskiy klip en klaar. 'Maar we wisselen veel van positie, dus hij kan ook vanaf rechts komen. Die vrijheid is er.' De woorden van de Rus zijn opvallend, omdat aanvoerder Linssen enkele minuten eerder zelf een ander geluid liet horen. 'Ik ben gewoon één van de twee spitsen', vertelde de Limburger die daarbij verwees naar de training.

Foor speelt bij Vitesse tegen VVV

Vitesse kan niet beschikken over de langdurig geblesseerden Tananne, Gong en Musonda. Navarone Foor vervangt Tannane en speelt samen met Linssen op de flanken. Nouha Dicko en Tim Matavz zijn de twee spitsen. Verder zijn er geen wijzigingen bij Vitesse dat gedeeld derde staat in de eredivisie met 20 punten.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Dasa, Doekhi, Obispo, Clark; Foor, Bero, Bazoer, Linssen; Matavz en Dicko