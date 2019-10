Waarom de klaver de kunstmest goed kan vervangen

Boer Tom Keuper heeft een prima oplossing gevonden, vertelt hij in het Omroep Gelderland-programma De Boer is Troef. Namelijk een natuurlijke oplossing: de klaver. 'De klaver heeft de eigenschap om stikstof vanuit de lucht in de grond te kunnen vastleggen', legt hij uit.

De klaver groeit al in de weilanden, maar Keuper heeft het extra bij gezaaid. En dat is nog niet alles: 'Daarnaast hebben we nog de smalle weegbree. Die lijkt een beetje op de witlof, het is familie. Deze is bijzonder voedzaam. En heeft veel vitaminen en mineralen. Dat is goed voor de koeien.'

