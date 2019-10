Vrijwilligers gezocht voor schaatsbaan

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het realiseren van een schaatsbaan in Zevenaar. De schaatsbaan zal, naar alle waarschijnlijkheid, van 7 december tot 11 januari gesitueerd worden op de parkeerplaats van de Oude Doesburgseweg. 'Zevenaar op IJs’ is een stichting en heeft geen winstoogmerk, we draaien dan ook 100% op vrijwilligers.

Vandaar onze oproep voor vrijwilligers. Heb je een aantal uren over en lijkt het je leuk om toezicht te houden op de baan, de koek-en-zopie stand te beheren of ons te helpen bij het onderhouden van de baan. Dan horen we heel graag van je. Mocht je ideeën hebben over de organisatie en wil je meedenken? Ook dan horen we graag van je. Samen maken we er een mooi spektakel van!

Bent u gek op ijs en kunt u een handje helpen? Reageer dan hieronder.