Extra informatieavond Hulshorst over wegwerkzaamheden druk bezocht

Wethouder Marije Storteboom en enkele ambtenaren waren naar de Wieken gekomen om vragen te beantwoorden en waar mogelijk onduidelijkheden op te lossen. Dat bij de uitvoering is afgeweken van het vooraf opgesteld plan van aanpak heeft veel verwarring veroorzaakt. De telefoon in het gemeentehuis stond roodgloeiend. Daarop werd de extra avond ingezet om naar de inwoners te luisteren en waar mogelijk alsnog zaken aan te passen.

De aanwijzingen voor de omleidingen bleken onduidelijk en te zorgen voor onveilige situaties. Bewoners gaven aan dat alles te vlug is gegaan en onvoldoende de gevolgen zijn ingeschat. Wethouder Storteboom gaf aan dat het inderdaad beter had gemoeten en deze avond is ingezet om alsnog de opmerkingen van de inwoners mee te nemen voor verdere aanpassing. 'Er zijn vooraf goede afspraken gemaakt over de uitvoering, maar we hebben gezien dat er verschil is ontstaan tijdens de aanpak. Als gemeente blijven wij verantwoordelijk en we moeten nu alle opmerkingen en suggesties van de inwoners meenemen om bij te sturen. Het is gewoon niet goed gegaan en we moeten hiervan leren.'

Zowel de inwoners als de betrokken bestuurders hebben er vertrouwen in dat na een moeilijke start de werkzaamheden verder tot tevredenheid zullen worden uitgevoerd en de verkeersproblemen in Hulshorst zullen zijn opgelost.