Roy heeft een bijzondere hobby: hij ramt auto's voor zijn plezier

In het Omroep Gelderland-programma De Boer is Troef vertelt hij over zijn bijzondere hobby. Hij bouwt auto's om en gaat er daarna mee de baan op. Een rode personenauto staat op het erf van zijn vader. 'Het is een gewone auto, ja. Nog wel.'

Tekst gaat verder onder de video:

'We zaten van jongs af aan al langs de kant te kijken bij de rodeo's. Zodoende raakte we er mee besmet. Toen we 18 waren hebben we allemaal een auto gekocht', vertelt hij trots. Hij laat foto's van zijn races zien: 'Wanneer voor mij de race geslaagd is, is wanneer de auto mooi kort is.' Daarmee bedoelt hij dat de voor en achterkant zoveel mogelijk ingedeukt zijn.

Is het gevaarlijk?

Het lijkt gevaarlijk, maar dat is het volgens Keurhorst niet. 'Je bouwt een kooiconstructie in de auto, bouwt een deurplaat aan de zijkant en we hebben grote vijfpuntsgordels aan voor de veiligheid.' Verder zijn alle brandbare delen uit de auto gehaald. Ook wordt tijdens de rodeo goed gekeken of alles goed gaat.

Bekijk de hele uitzending van De Boer is Troef