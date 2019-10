Deze boerderij draait niet om koeien, maar om gras

In het Omroep Gelderland-programma De Boer is Troef vertelt hij over zijn werkwijze. Bij hem staat het gras op de eerste plaats, daarna komen de koeien pas. Want hoe beter het gras, hoe lekkerder de melk. 'Voorheen stond bij ons de koe centraal en werd er alles aan gedaan om de koe veel melk te laten geven. Nu zijn we eigenlijk vooral bezig om dat gras land goed te laten produceren', legt Keuper uit.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Ze doen dit 'om zo goed mogelijk met de natuur mee te werken. De truc is eigenlijk om de koe op het juiste moment in het juiste weiland te zetten', vertelt hij. 'Het is voor ons wel een andere manier van boeren. Je kunt alleen maar sturen door het gras wat je ze aanbied, dus het is belangrijk dat je goed controleert wat je doet.'

Biologische melk maken

De melk die zijn koeien produceren gaat vooral naar een grote melkleverancier. Een klein deel verkoopt hij zelf via zijn eigen tap, maar dat is maar 1 procent. Vanaf december zal de melk volledig biologisch zijn. En dan gaat het naar een andere fabrikant. Dit omdat de huidige leverancier geen behoefte meer heeft aan meer biologische melk.

Bekijk de hele uitzending van De Boer is Troef