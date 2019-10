Graafschapper Jasper van Heertum: 'Ik ben een voetballer met karakter'

Jasper van Heertum, rechts achterin in het midden is goedlachs vlak voor een wedstrijd (foto Omroep Gelderland)

Voor Jasper van Heertum is de wedstrijd van De Graafschap vanavond tegen Jong Utrecht een speciale. Hij maakt zijn debuut rechts in het centrum. 'Mijn favoriete positie.'

Van Heertum speelt omdat eerste keus Toine van Huizen nog niet helemaal terug is van een enkelblessure. Van Huizen miste nog geen wedstrijd, maar wordt dus nu vervangen door de 21-jarige Brabander die deze zomer ook overkwam van Telstar.

'Ik ben iemand die altijd wel klaar is om te spelen als het moet', zegt Van Heertum zelfverzekerd. Eerder dit seizoen speelde hij al een wedstrijd als rechtsback tegen NEC. Nu krijgt de verdediger een kans in het centrum. 'Rechter centrale verdediger is mijn favoriete plek. Gelukkig hebben Ted van de Pavert al even aan elkaar kunnen wennen tegen Heracles. Daar kregen we we samen de kans en dat ging best goed. Al kan het in de communicatie nog wel beter.'

Zes punten

Jong FC Utrecht is vanavond de tegenstander als het gaat om drie kostbare punten. 'En om met een prettig gevoel maandag naar NAC te kunnen. Het wordt lastig genoeg, want Jong Utrecht doet het goed. Alles in het voetbal begint bij strijd, dan komt het voetbal. Ik ben dit weekend alleen maar tevreden met zes punten. Ja, ook bij NAC moeten we voor de winst spelen als het aan mij ligt.'

Van Heertum omschrijft zichzelf als een echte bikkelaar, maar ook iemand die wel wat kan in balbezit. 'Ik ben snel, heb kracht en ben sterk in de duels. Ja, een fysiek sterke speler met karakter die nooit opgeeft. Maar voetballend is het ook goed.'