Sherin vluchtte uit Syrië en wil nu weer dolgraag bij de radio werken

In Syrië was Sherin radiopresentatrice. Het is haar droom hier ook weer aan het werk te gaan bij de radio. Maar daarvoor moet ze eerst de Nederlandse taal goed beheersen. Meerdere keren per week is ze in Het Stadshuus in Lochem te vinden. Ze is gastvrouw en schenkt koffie. Zo heeft ze niet alleen wat om handen, maar is ze ook in de gelegenheid Nederlands te praten en zo de taal onder de knie te krijgen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Terug naar Syrië is geen optie

Terug gaan naar Syrië is geen optie voor Sherin. Ze is het niet eens met de regering en daarom is het voor haar te gevaarlijk in haar geboorteland. Ze verloor haar broer en vader in de oorlog. Met haar moeder heeft ze nog maar sporadisch contact, die is 75 jaar en niet handig met bijvoorbeeld WhatsApp en mail. Werken als gastvrouw in Het Stadshuus is voor Sherin dan ook een fijne afleiding.

Het buurthuis heeft meerdere vluchtelingen die wekelijks als vrijwilliger koffie schenken. Dit gaat in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale, een onderdeel van Stichting Welzijn Lochem. Loes Vermeer, voorzitter van Het Stadshuus, is erg blij met al die verschillende nationaliteiten. 'Het maakt een diverse plek van ons Stadshuus.'

Dorpshuis van het jaar

Het Stadshuus in Lochem is één van de zes genomineerde dorpshuizen die strijdt om de titel 'Dorpshuis van het jaar 2019.' Zondag 20 oktober om 17.20 is de eerste aflevering te zien. MFC de Steen uit Heerewaarden, 't Huukske in Arnhem, Het Dorpshuus in IJzerlo, Doelum Renkum en Dorpsaccommodatie Rietmolen zijn de andere finalisten. Op 15 december is de finale vanuit het provinciehuis in Arnhem en wordt bekend wie de winnaar van de titel is.

De uitzending is zondag 20 oktober te zien op TV Gelderland vanaf 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald). Online (terug)kijken is mogelijk via Uitzending Gemist.