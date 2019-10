Jellert van Landschoot: 'Wij zijn NEC, hier valt niets te halen'

NEC treft vanavond in de eigen Goffert Jong PSV. Het is een wedstrijd waar druk op staat na vijf duels zonder zege. 'Nu moeten we opstaan', zegt de gehuurde middenvelder Jellert van Landschoot.

De talenten van PSV staan voorlaatste met alleen FC Dordrecht nog voor zich. Van die laatste club verloor NEC dit seizoen overigens aan de Krommedijk. Nu mag de Nijmeegse trots zich tonen tegen een andere laagvlieger op de ranglijst, hoewel NEC tot nu toe ook tot de 'kleintjes' gerekend moet worden in de eerste divisie.

NEC staat veertiende. Met drie nieuwe spelers en op vijf posities een andere naam in vergelijking met twee weken geleden zijn er voor de ploeg van Gesthuizen, Bogers en Meijer geen excuses tegen Jong PSV. Het elftal gaat op de schop en drie punten zijn een must in De Goffert. 'Dat is nu het allerbelangrijkste', weet Jellert van Landschoot.

Beter vinden

De Belg, gehuurd van Club Brugge, krijgt een basisplaats op het middenveld. Hij moet het spel van NEC vorm geven in de as. Van Landschoot heeft vertrouwen: 'We moeten direct hoog druk zetten en ze laten voelen dat wij NEC zijn. Hier kunnen jullie niets doen en halen. Waar we nu staan op de ranglijst, is niet waar we horen. Ja, we staan er wel maar deze groep heeft veel kwaliteiten. We moeten elkaar nog wat beter vinden. Dan gaan we klimmen.'

'Doorduwen of blijven zitten'

Net als Ole Romeny (die Musaba uit het elftal laat) en Rens van Eijden (terug van een liesblessure) staat Van Landschoot dus aan de aftrap tegen Jong PSV. Hij heeft het een aantal weken lastig gehad. 'Het is moeilijk op de bank te zitten. De reden? Het had te maken met balverlies en mijn positiekeuze. Pak je een man wel of niet op, doorduwen of blijven zitten. Ach, je moet door en ze laten voelen op mij kun je rekenen. Nu moet ik mijn kans weer grijpen.'

