Zorgcoördinator brengt hulp dichter bij inwoners Lochem

door Melanie Lokate

Lochem hoopt dat mensen die zorg nodig hebben minder vaak een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente wil 50.000 euro uittrekken, maar de dorpsraden in de kernen moeten zelf ook 12.500 euro op tafel leggen. Het CDA in de gemeente Lochem heeft maandagavond aan de wethouder gevraagd hoe hij denkt dat de kernen die financiering rond kunnen krijgen.

Met zorgverzekeraar om tafel

'We willen begin 2020 beginnen met dit project. Dan is er bij de provincie Gelderland weer een subsidiebudget beschikbaar. We gaan de dorpsraden helpen bij de aanvraag van die subsidie', legt wethouder Henk van Zeijts uit.

'Daarnaast gaan we met zorgverzekeraar Zilveren Kruis om de tafel om te kijken of zij ook iets kunnen betekenen. De verzekeraar zal hier namelijk het meest van profiteren omdat mensen langer thuis blijven wonen en dus pas later naar een verpleeghuis gaan.'

In Almen een succes

Het initiatief voor het aanstellen van een zorgcoördinator ligt bij kernen zelf. In Almen loopt al een aantal jaar een pilot. De zorgcoördinator helpt inwoners met het vinden van de juiste oplossing als er een hulpvraag is. Hij of zij weet precies wat de mogelijkheden in de gemeente Lochem.

Wethouder Henk van Zeijts is blij met deze ontwikkeling: 'Harfsen, Barchem en Gorssel hebben gezien dat het in Almen een succes is. Het is mooi om te zien dat zij dit nu ook willen oppakken.'

De gemeenteraad van Lochem besluit waarschijnlijk nog dit jaar of er geld uitgetrokken wordt voor de inzet van zorgcoördinatoren.