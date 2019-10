Carnavalsoptocht Arnhem stopt: 'De rek is er uit'

Er gaat een streep door de jaarlijkse carnavalsoptocht in Arnhem. Dat laat de organiserende Stichting Carnavalsoptocht Regio Arnhem per brief weten aan de regionale carnavalsverenigingen en het Arnhemse gemeentebestuur. Er zijn te weinig vrijwilligers om de tocht te organiseren.

De Arnhemse carnavalsoptocht beleefde dit jaar de veertigste editie. Naar nu blijkt, is het meteen de laatste keer geweest. De organiserende stichting is al langer op zoek naar nieuwe bestuurders en vrijwilligers, maar slaagt er niet in die te vinden. De stichting trok daarover eerder dit jaar al aan de bel. Sommige zittende bestuursleden zijn de 80 jaar al gepasseerd en zijn al 30 tot 40 jaar actief betrokken bij de carnavalsoptocht.

Geen nieuwe aanmeldingen

Aangesloten carnavalsverenigingen ontvingen in augustus en september nog een brandbrief over de personele problemen. Dat leverde geen nieuwe aanmeldingen op. Een allerlaatste inspanning via de gemeente Arnhem leverde ook niet het gewenste resultaat.

'Rek is er uit'

'Er is blijkbaar geen draagvlak om zitting te nemen in het stichtingsbestuur om de traditie van de carnavalsoptocht voort te zetten', schrijft de stichting. 'De rek is er uit, hoezeer ons dat ook spijt.' Het voltallige bestuur stapt op en legt alle taken neer.

Arnhem en Westervoort

De stap betekent dat er met ingang van 2020 geen optocht meer is in Arnhem. De ondersteuning van de optocht in Westervoort stopt bovendien. Het besluit is extra zuur omdat het benodigde geld voor de Arnhemse optocht wel beschikbaar was. Sponsoring was wel een probleem voor toekomstige edities.

De Arnhemse optocht was niet de minste qua aantallen wagens, deelnemers en toeschouwers. De stoet trok elk jaar via onder meer Klarendal naar het stadcentrum.

