Vuurwerkverbod in Apeldoorn

door Bastiaan van Blokland

Het is een primeur voor Gelderland: een vuurwerkverbod. Wethouder Wim Willems adviseerde de gemeenteraad van Apeldoorn nog even te wachten. Dat vond geen weerklank. Het voorgenomen plan wordt doorgezet.

Vuurwerk vrije zones, maar waar?

Vorige week kreeg het college al opdracht vuurwerkvrije zones voor te bereiden. Waarnemend burgemeester Petra van Wingerden vroeg toen na te denken over de locaties waar dit zou moeten kunnen. Dat is niet meer ter sprake gekomen. Waar de vuurwerkvrije zones dit jaar mogen komen is dan ook nog onduidelijk.

Petitie en handhaven

Tegenstanders van zowel een totaalverbod als de vuurwerkvrije zones zien niets in de plannen en wijzen op een petitie die aan het begin van de avond werd ingediend en de onmogelijkheid van handhaving. Dat het handhaven lastig wordt, erkennen de meesten. Maar dat is voor de indieners geen reden het niet te proberen. Wel moet er ruimte voor wijken en dorpen in de gemeente komen om professioneel vuurwerk af te steken.

Traditie behouden

Rick Memelink diende voorafgaand aan de vergadering een petitie aan de burgemeester aan. Die was toen bijna 2000 keer ondertekend. Hij, en de ondertekenaars met hem, willen niets weten van een vuurwerkvrij Apeldoorn. Memelink: 'Vuurwerkzones, vind ik geen probleem. Maar afschaffen? Het is een mooie traditie, die moeten we behouden.'

