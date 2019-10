Organisaties in Doetinchem spreken zorgen uit over bezuinigingen

door Davie Klein Gunnewiek



Het Senioren Ontmoetingspunt Doetinchem sprak haar zorgen uit over het onderzoek dat de gemeente wil laten uitvoeren om het ontmoetingspunt te verplaatsen naar De Stadskamer. Op dit moment zit het Senioren Ontmoetingspunt in 't Brewic, waar ook de bibliotheek is gehuisvest. 'Mensen in ons ontmoetingspunt zijn actieve ouderen', zegt voorzitter Riet Vermeer.

Voorzitter Riet Vermeer van het Senioren Ontmoetingspunt over de bezuinigingen:

Consequenties bezuinigingen in de zorg niet duidelijk

'In De Stadskamer zit een psychisch kwetsbare groep. Een samenvoeging zou kunnen, maar we zijn bang dat het niet matcht met elkaar. Onze ouderen voelen zich daar niet thuis.' Het ontmoetingspunt wil graag haar eigen identiteit en een eigen locatie behouden. 'Wij zijn best bereid om als bestuur mee te denken over alternatieven, maar we staan wel voor onze eigen identiteit', aldus Vermeer.

Directeur Frans de Bruin van Autimaat heeft de raadsleden proberen duidelijk te maken dat niet duidelijk is welke consequenties de bezuinigingen hebben op de zorg. Autimaat biedt behandelingen aan kinderen met autisme. 'Veel gemeenten hebben te maken met financiële tekorten op het sociaal domein. De jeugdzorg bijvoorbeeld is bij de gemeenten over de schutting gegooid met daarbij ook nog eens minder geld. Je kunt voorstellen als je die taak moet overnemen dat je het op die manier nooit goed kunt doen.'



De Bruin adviseert de gemeente om voor de spiegel te gaan staan. 'Ze sturen nu al vijf jaar op financiën en toewijzingen. Ze moeten beter gaan samenwerken met burgers en de zorgaanbieders. Zo krijg je een gezondere samenleving op basis van vertrouwen', aldus De Bruin.



Leen van der Heiden van de Sociale Raad Doetinchem vreest dat de bezuinigingen worden neergelegd bij de uitvoerders. 'Zij moeten straks met minder geld dezelfde zorg leveren', aldus Van der Heiden. 'Wij vinden het belangrijk dat cliënten hier zo min mogelijk van gaan merken.' Volgens van der Heiden tasten veel cliënten en zorgorganisaties in Doetinchem nu in het duister welke consequenties de bezuinigingen hebben. 'De keuzes zijn voor ons niet duidelijk'.

'Meer bezoekers naar centrum Doetinchem halen'

De ondernemersvereniging en de horeca van Doetinchem spreken hun zorgen uit over de binnenstad. 'Het imago van het centrum is nu nog positief, maar er staan ondernemers op kantelen', zegt voorzitter Gabi Hunter van de ondernemersvereniging. De werkzaamheden rond het centrum hebben er volgens haar ook ingehakt. 'Wij stellen voor om de werkzaamheden die op stapel staan voor de Europaweg uit te stellen. De stad wordt minder goed bereikbaar voor bezoekers en je hoort dat mensen uitwijken naar andere steden', aldus Hunter.



De ondernemers hebben genoeg ideeën hoe het anders zou kunnen. 'Er wordt nu bezuinigd op een parkeerplek voor fietsen. Wellicht kan dit bij de D-toren. Mensen zijn best bereid om te betalen om hun fiets veilig te stallen. Daarnaast zouden we graag zien dat warenmarkt op zaterdag alsnog wordt verplaatst naar het Simonsplein. Dit zorgt voor meer reuring in de binnenstad.'



Robby Welling, die insprak namens de horeca ondernemers, hoopt dat het geld dat nu wordt gestoken in het project van de Oude IJssel aan de rand van het centrum wordt gebruikt voor de binnenstad. 'De focus moet liggen op bezoekers naar het centrum trekken. Evenementen maken de binnenstad ook bruisend', aldus Welling. '



De gemeente komt dit jaar negen miljoen euro tekort en ontkomt er niet aan om fors te bezuinigen en keuzes te maken. Begin november beslist de gemeenteraad over de bezuinigingen en de begroting.

