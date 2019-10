Marathonloopster verkoopt huis om naar Olympische Spelen te kunnen

De Olympische droom van Andrea Deelstra uit Apeldoorn is een grote. Volgend jaar wil ze in Tokio, net zoals in 2016 in Rio de Janeiro, de marathon lopen. Alleen is er één probleem. Ze heeft daar veel geld voor nodig en dat heeft ze niet. Daarom verkoopt ze nu haar huis

Eigenlijk is de hardloopster op zoek naar sponsoren. Via haar site probeert ze geld bij elkaar te krijgen, maar met kleine beetjes redt ze het niet. 'Ik heb zo'n 10.000 a 15.000 euro nodig', vertelt ze donderdagavond. 'Dat is voor levensonderhoud, mensen in mijn team, een voorbereidingswedstrijd en een hoogtestage.'

Omdat de Spelen volgende zomer al zijn, heeft Deelstra ook niet veel tijd om lang op sponsoren te wachten. Ze nam daarom een rigoureuze beslissing. 'Ik ga mijn huis verkopen. De makelaar is al geweest en het bord staat al in de tuin.'

Chaletje voor de verhuur

'Ik dacht: ik kan op zoek gaan naar sponsoren, maar dat is iets persoonlijks. Daar moet je veel energie insteken en ze stoppen dat geld niet zomaar toe. Daarom zocht ik naar iets wat ik zelf kan doen en dat was mijn huis verkopen', legt de atlete uit.

'Ik heb mijn huis in een mindere periode gekocht en kan het nu in een goede periode verkopen. Als ik van de opbrengst een chaletje kan kopen dat ik kan verhuren als ik niet in Nederland ben, dan levert dat ook weer regelmatig inkomsten op en kan ik mijn dromen waarmaken.'

'Als nomade heen en weer'

Maar het is nogal wat, je huis verkopen. 'Ik heb er niet lang over na hoeven denken hoor. Ik ben al zo weinig thuis. Soms trek ik als nomade heen en weer. Als ik dat chaletje heb, kan ik daar slapen als ik er wel ben. Maar deze beslissing neem ik vrij resoluut hoor. Overigens mogen mensen die mij willen sponsoren zich nog altijd melden.'

Zuid-Afrika

Om optimaal te kunnen presteren wil Deelstra voor vier weken naar Zuid-Afrika. Die kosten voor een vliegreis, verblijf en een begeleider moet ze zien te dekken.

Het hoort allemaal bij het plan om goed te kunnen zijn tijdens de Spelen van Tokio in 2020. In 2016 werd ze in Rio 60e in een tijd van 2:40.49. 'Dat beviel me uiteindelijk niet goed, nu moet het beter.'

Blessure

Maar er staat nog wel één ding in de weg. Deelstra moet de limiet voor de Olympische Spelen nog lopen. Eind september deed ze een poging tijdens de marathon in Berlijn, maar viel ze uit met een blessure. 'Maar ik ben wonderbaarlijk weer hersteld. Ik had het gevoel dat er wat vocht op een zenuw drukte, maar de fysiotherapeut heeft de juiste dingen gedaan.'

Plan B, na de marathon in Berlijn, zit al in haar hoofd. 'Ik weet al waar ik een nieuwe poging ga doen, maar dat ga ik nog niet zeggen. Ik weet wel dat ik de Spelen ga halen, ik zou niet weten waarom niet. Uit alle data die is verzameld en mijn gevoel weet ik dat ik in Berlijn niet optimaal gepresteerd heb. Dat geeft echt wel vertrouwen voor de tweede kans.'

