Sportcomplex Achilles'29 definitief dicht: 'Ter bescherming van onze eigendommen'

De familie Derks heeft donderdag definitief het sportcomplex van Achilles'29 in Groesbeek op slot gedaan. De familie laat weten dat de voetbalclub niet meer welkom is op de grond van de familie. 'Omdat er getracht is eigendommen van ons te onttrekken', stelt Ria Derks.

De familie Derks was erg belangrijk voor Achilles'29 in het verleden. Maar de familie werd vorig jaar aan de kant gezet. In juni werd de Stichting Accommodatie Achilles’29 (STAA) failliet verklaard. Die stichting was eigenaar van alle faciliteiten op het sportpark van de Groesbeekse voetbalclub, maar niet van de grond.

Door het faillissement kwam de huurovereenkomst met de familie Derks als grondeigenaar ten einde. Daarna waren de spullen van de STAA te koop. Na een biedingsprocedure is de familie Derks de eigenaar geworden van de boedel op de Heikant.

Spullen verdwenen

Eerder deze maand meldde de familie al dat ze het sportpark zou sluiten voor de voetbalclub, maar dat gebeurde niet. 'Nu blijkt alleen dat Achilles'29 heeft getracht bepaalde spullen te onttrekken. Er zijn ook daadwerkelijk spullen onttrokken en dat is voor ons de reden om te zeggen: het sportpark gaat dicht, er komt even niemand meer op ter bescherming van onze eigendommen', legt Ria Derks uit. 'We kunnen er niet op vertrouwen dat onze zaken daar gerespecteerd worden.'

Eerder besloot Achilles'29 ook al de sloten op het sportcomplex te veranderen. Dat is volgens de familie Derks ook ten onrechte gedaan.

Voorgoed dicht?

Hoelang het sportpark afgesloten blijft, is nog niet duidelijk. 'Het is vandaag allemaal gebeurd, we moeten nu gaan bekijken hoe het verder gaat.'

Zie ook: