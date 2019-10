'Ik ben er doodziek van', opnieuw brand op probleemcamping Kerkdriel

door Esther Hendriks

Modderplassen, rondslingerend afval en scheefgezakte chalets: camping Maaszicht ligt er verloederd en verlaten bij. De meeste bewoners en recreanten hebben het park al verlaten. Ook Ad Versfeld laat zijn chalet afvoeren. Zijn huisje zal een nieuw onderkomen vinden in Appeltern. Een mooie plek, maar hij had het liever anders gezien. Versfeld: 'Het is het einde van 43 jaar, maar wat doe je eraan, het moet allemaal opgeruimd worden.'

Bekijk hieronder de reportage:

De recreanten huren een plek op de camping. Hun contracten lopen tot eind december en die worden niet verlengd. 'Ik voel me goed ziek, EuroParcs wil per se dat ik eruit ga nu, ze willen beginnen met slopen.' En dat is in Versfeld's geval gelukt. Hij durft door de branden niet langer op de camping te staan. Over de brand van gisterenavond vertelt hij: 'Dat was vlak tegen de mijne aan, ik begin een beetje schrik te krijgen eerlijk gezegd.'

Een lange adem

De werkzaamheden op de camping heeft EuroParcs een tijdje stil gelegd om de recreanten tegemoet te komen. Maar nog steeds wil niet iedereen de camping voortijds verlaten. Zoals Zilvester Koelewijn: 'Ik ga pas weg als ze de chalets aan het water ook slopen, volgens mij blijven die gewoon staan, ik kan me niet voorstellen dat ze die slopen. Ze moeten iedereen wel gelijk behandelen.' En dus laat Koelewijn in ieder geval tot eind december zijn chalet staan.

EuroParcs laat in een reactie weten camera's te plaatsen en beveiliging in te zetten. Voor de meeste recreanten komt dit te laat.

Lees ook: 'Deze camping staat slecht bekend', extra beveiliging na reeks branden in Kerkdriel'