Groenlo voor zevende keer terug naar 1627

Re-enactors en liefhebbers vanuit heel Europa strijken dit weekend neer in Groenlo om de belegering van het stadje Grol in 1627 opnieuw te beleven. De opbouw is in volle gang en het straatbeeld begint steeds authentieker te worden in aanloop naar de historische strijd met de Spanjaarden.

'We gaan hartstikke goed', zegt deelnemer Niek Molendijk, een van de vele vrijwilligers die helpt om het Groenlo er zo authentiek mogelijk uit te laten zien. 'Het gaat een stuk sneller dan twee jaar geleden, dus we zijn helemaal blij', aldus Molendijk. 'Nu is het alleen nog inrichten en dan ziet het er helemaal als 1627 uit.' Voor organisator Marjolijn Gerritsen is de Slag om Grolle een van de hoogtepunten van het jaar. Zij zag het evenement uitgroeien tot een weekend met 1500 re-enactors en ruim duizend deelnemers uit Groenlo zelf. 'Het blijft altijd gaaf om te zien wat we hebben neergezet', vindt Gerritsen. 'Elk jaar komen we met verbeteringen, met andere dingen, dus het blijft echt leuk om te doen.'



De tweejaarlijkse Slag om Grolle is het grootste zeventiende eeuwse re-enactor evenement ter wereld. 'We merken ook dat het landelijk steeds groter en bekender wordt', zegt Gerritsen. Zo weten landelijke media de weg naar Groenlo steeds vaker te vinden. Hoe ze deelnemer Niels dan aantreffen? 'Met een pak aan en een brede hoed op met een forse staart eraan', zegt de enthousiaste Groenloër. 'Dan ga ik helemaal terug in de tijd.'