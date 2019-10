Baas verrassende basisspeler bij De Graafschap tegen Jong Utrecht

Baas wordt een plaats op het middenveld naast Javier Vet gegund. Van Heertum vormt met Ted van de Pavert het centrum. Toine van Huizen is namelijk nog niet helemaal wedstrijdfit na een enkelblessure. Hij trainde donderdag apart van de groep. De centrumverdediger herstelde wel razendsnel. 'Volgens mij is Toine bij Yomanda langs geweest', grapte trainer Snoei.

Rust voor Breinburg

Baas krijgt de voorkeur boven Jesse Schuurman en de meer aanvallend ingestelde Jeremy Helmer. Greg Breinburg is net terug van twee interlands met Aruba, keerde afgelopen nacht pas terug in Nederland maar liep enkele uren later alweer weer wat rondjes langs het trainingsveld. Breinburg krijgt rust en neemt maandag in de topper tegen NAC zijn plek vrijwel zeker weer in op het middenveld.

In de aanval van De Graafschap was het de vraag of aanvoerder Ralf Seuntjens zou kunnen aansluiten bij de selectie na een lichte kuitblessure. Het antwoord daarop is positief, hoewel de spits waarschijnlijk nog niet zal starten in Utrecht. Snoei wil geen risico lopen met zijn belangrijkste speler.

Ralf Seuntjens deze week op de training. Hij deed donderdag opnieuw mee met de groep.

'Straks ligt hij er wel ineens lang uit, dat is niet wat we willen. En Ralf wil natuurlijk graag tegen NAC spelen', verwees Snoei naar het pikante duel voor Seuntjens als Bredanaar komende maandag. Jordy Thomassen is daarom opnieuw de beoogde centrumspits.

'Minuten als invaller'

Daryl van Mieghem zit ook weer bij de selectie. Snoei houdt de vleugelspits, terug van een kuitbeenbreuk, nog achter de hand op het trainingscomplex van FC Utrecht waar de wedstrijd vrijdag wordt gespeeld. Van Mieghem begint op de bank. 'Hij moet zich prepareren op maandag, maar zal vrijdag zeker zijn minuten maken als invaller.' Nijland en Hamdaoui zijn tegen de nummer zes van de eerste divisie de vleugelspitsen.

De Graafschap verloor dit seizoen nog niet. De selectie van Snoei hoefde pas vier tegengoals te slikken en staat momenteel derde. De Doetinchemmers hebben drie punten minder dan SC Cambuur en NAC.

Opstelling: Jurjus, Owusu, Van Heertum, Van de Pavert, Tutuarima; Vet, Van den Boomen, Baas; Hamdaoui, Thomassen, Nijland