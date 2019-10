Omwonenden stappen naar rechter om overlast eendenslachterij Ermelo

Omwonenden van eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo zijn de overlast die het bedrijf veroorzaakt zat. Het bedrijf slacht meer eenden dan is toegestaan. Buurtbewoners willen bij de rechter afdwingen dat de gemeente gaat handhaven. Donderdag diende de rechtszaak die omwonenden hadden aangespannen.

Sinds een aantal jaren liggen buurt, eendenslachterij Tomassen Duck-To en de gemeente Ermelo met elkaar in de clinch rondom overlast van de eendenslachterij in Ermelo. De overlast is volgens omwonenden fors toegenomen sinds Tomassen een andere eendenslachterij overnam.

De productie in Ermelo werd daardoor uitgebreid en Tomassen hield zich daarbij niet aan de regels. Omwonenden klagen over stankoverlast en toegenomen vrachtwagenverkeer van en naar de eendenslachter.

Meer eenden geslacht dan toegestaan

In april vorig jaar legde het college van Ermelo een dwangsom op aan Tomassen, omdat zij onder andere meer eenden slacht dan is toegestaan en langer doorwerkt dan de bedrijfstijden in de vergunning.

Tomassen Duck-To wilde de overtredingen legaliseren door de aanvraag van een nieuwe vergunning. Toen die aanvraag binnen was, besloot het college een maand later om de dwangsom en dus de handhaving op te schorten, omdat nu 'legalisatie van de situatie in zicht is.'

De gemeenteraad van Ermelo nam woensdagavond met het instemmen van een verklaring van geen bezwaar een belangrijke hobbel voor een nieuwe omgevingsvergunning weg. De raad deed dat met tegenzin, omdat Tomassen illegaal een erfafscheiding, een grote luchtwasser met schoorsteen, een verenopslag en een gasdrukmeetstation heeft geplaatst.

Eendenslachterij: 'Zo hoort het niet, we hebben ervan geleerd'

De omwonenden eisten donderdag bij de rechter dat de gemeente gaat handhaven. Jeroen IJzerman van Tomassen Duck-To geeft toe dat het bedrijf niet goed gehandeld heeft. 'Hoe het is gegaan, zo hoort het niet en daar moeten we ook van leren. Dat hebben we ook gedaan. Met de wetenschap van nu, zouden we het anders doen.'

De gemeente Ermelo wil niet reageren zo lang de zaak onder de rechter is. De uitspraak is over 6 weken.

