De Graafschap weer op trainingskamp in Spanje

De Graafschap gaat weer op trainingskamp in het buitenland. De club uit Doetinchem verblijft van 2 tot en met 7 januari in Estepona. Dat is in de regio Marbella aan de Spaanse zuidkust.

Opvallend is dat NEC in exact dezelfde periode ook in Estepona vertoeft, waar al jaren veel voetbalclubs zich op de tweede seizoenshelft voorbereiden. De Graafschap speelt op zaterdag 4 januari waarschijnlijk een oefenwedstrijd. Het is nog niet bekend wie de tegenstander is.

De Graafschap speelt de laatste competitiewedstrijd dit kalenderjaar op 20 december, uit tegen FC Volendam. Dan heeft de selectie vakantie tot 2 januari. Vrijdag 10 januari hervat de ploeg van Mike Snoei de competitie weer met een thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht.

Vorig seizoen ging De Graafschap, toen nog in de eredivisie, ook op trainingskamp in Spanje. De selectie verbleef toen in Navata in Catalonië. De Graafschap degradeerde enkele maanden later naar de eerste divisie.