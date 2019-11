Gelredag 9 november: Kasteel Cannenburch, Vaassen

Kasteel Cannenburch in Vaassen stamt al uit de middeleeuwen. Toen de beroemde veldheer Marten van Rossem het kasteel in 1543 kocht, was het een ruïne. Bovenop de resten bouwde hij het huidige kasteel Cannenburch. Marten van Rossem was al 65 jaar en bouwde de Cannenburch als jachtslot voor zijn oude dag. De Cannenburch leek op een kasteel, met hoektorens, gracht en ophaalbrug. Maar de muren waren veel te dun en de ramen te groot om het kasteel goed te kunnen verdedigen.

Na de dood van Marten van Rossem kwam het kasteel in handen van zijn neef Hendrik van Isendoorn à Blois. Deze familie heeft het kasteel tot 1881 in bezit gehad. Rond 1750 woonden Anna van Renesse op de Cannenburch. Zij was getrouwd met Johan Frederik van Isendoorn à Blois. Anna was een bijzondere kasteelvrouw. Omdat haar echtgenoot vaak weg was, zorgde Anna voor het kasteel. Zij was ook verantwoordelijk voor de boerderij en de twintig watermolens. Uit het kasboek dat zij bijhield, blijkt hoe het dagelijks leven op het kasteel eruit zag. De bewoners aten veel vers vlees, dronken koffie en thee en lieten wijn uit Spanje en Frankrijk komen. Ook Sinterklaas en carnaval werden uitbundig gevierd. De familie was katholiek. Dat is opmerkelijk, want het grootste deel van de bevolking op de Veluwe was gereformeerd. Na de reformatie mochten er geen openbare katholieke kerkdiensten gehouden worden. Daarom bouwde de familie een eigen huiskapel in het kasteel.

Deze zaterdag is er een speciale tentoonstelling in het kasteel: Glas in dialoog. Liefhebbers van glaskunst kunnen hun hart ophalen tijdens een bezoek aan deze glaskunst expositie in historische omgeving. Evenals vorig jaar zijn er achttien kunstenaars die hun werken tentoonstellen in Kasteel Cannenburch. Gezien de grote verscheidenheid in materialen en vormgeving zal er sprake zijn van een spectaculaire en gevarieerde expositie. De kunstwerken worden gedurende de expositie zowel in het naastgelegen Bouwhuis als in het kasteel tentoongesteld. Op de drie zondagmiddagen zal er sfeervolle muziek klinken in de Ontvangsthal van het kasteel. Om 11.00 uur geeft JanHein van Stiphout op het plein voor het kasteel een spectaculaire demonstratie met glaskunst. Mis dat niet!