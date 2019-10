Derde lindeboom ter ere 200 jaar gemeente Ede

Bewoners van zorginstelling Opella plantten donderdag samen met de burgemeester een lindeboom in Bennekom. Eerder werd er ook al een lindeboom in Lunteren en Otterlo geplant. Het planten van de lindebomen hoort bij een reeks activiteiten ter ere van het 200-jarig bestaan van de gemeente Ede.

Wapen van Ede

Tussen 1812 en 1817 waren Lunteren, Otterlo, Bennekom en Ede aparte gemeenten. Met ingang van 1 januari 1818 gingen deze vier gemeenten samen op in één gemeente: de gemeente Ede. In voorbereiding op deze samenvoeging werd er in die periode een wapen toegekend: een vrouw die steunt op een Bijbel en in haar hand een speer vasthoudt, met daar bovenop een vrijheidshoed. Het wapen is (gestileerd) nog altijd te zien in het logo, op het briefpapier en in de gemeentevlag.

Activiteiten

Ter ere van het 200-jarig bestaan organiseert de gemeente Ede een reeks activiteiten. Het planten van de lindebomen in de vier voormalige gemeenten is hier onderdeel van. Lindebomen worden al eeuwen lang gebruikt bij het verfraaien van (verzamel)plaatsen. Bij elke boom wordt eind dit jaar ook een bankje en een bord met informatie over het wapen van Ede geplaatst.

Verder wordt er gewerkt aan een lesbrief voor scholen en een publicatie over de gemeente Ede en het gemeentewapen.