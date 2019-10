Repareren moet weer de normaalste zaak van de wereld worden

In Repair Café Willemskwartier doen ze dat met een lunch voor de vrijwilligers. Daarna gaan de medewerkers weer gewoon aan de slag met kapotte spullen.

Waardeer het, repareer het

In heel Nederland zijn nu 474 vestigingen, het eerste café begon precies tien jaar geleden in Amsterdam. Gelderland telt er nu 66. Olav Buunen van Repair Café Willemskwartier: 'Mensen komen met een kapot apparaat bij ons. Daar gaat een vrijwilliger mee aan de slag. De eigenaar blijft er bij, kan zelf meehelpen of anders misschien wel leren hoe ie het zelf kan maken.'

Bekijk hoe het eraan toe gaat in het Repair Café (de tekst gaat verder onder de video):

Inmiddels is er een landelijke campagne gestart om het repareren weer de normaalste zaak van de wereld te laten worden. Met de campagne ‘Waardeer het. Repareer het’ wil SIRE zoveel mogelijk Nederlanders bewegen hun kapotte spullen te repareren.

Iets dat Jos Reinhoudt uit Nijmegen alleen maar toe kan juichen. Hij is in zijn dagelijks werk bezig met duurzaamheid en een enorme pleitbezorger voor repareren. 'We moeten veel meer repareren: fietsen, schoenen, telefoons, en ga zo maar door.'

Oude fiets

Reinhoudt vindt dat het de consument niet makkelijk wordt gemaakt. 'De consument heeft geen macht. Fabrikanten verkopen liever nieuwe spullen en repareren is vaak duurder. Mijn fiets bijvoorbeeld is al tien jaar oud, de reparaties hebben me al meer gekost dan een nieuwe fiets. Maar toch laat ik hem repareren in plaats van een nieuwe te kopen.'