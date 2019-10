Zelhemse bokser spart met Rico voor Badr-clash: 'Een grote eer'

Voor het eerst sinds twee jaar stonden kickboksers Rico Verhoeven en Badr Hari donderdag met elkaar in één ruimte tijdens de persconferentie en staredown voor hun duel in Arnhem. De clash op 21 december in GelreDome kent nóg een Gelders tintje: bokser Stanley Koemans uit Zelhem is sparringspartner van Verhoeven.

Koemans bokst bij boksschool COB in Doetinchem en is zelf viervoudig kampioen in het superzwaargewicht. De grote Zelhemmer was toch verrast dat de trainer van Rico contact met hem opnam. 'Ze hadden er van tevoren niks over losgelaten. Opeens nam zijn trainer contact op met mijn trainer. Dirk Chevalking', legt de bokser uit. 'Dat is natuurlijk een grote eer en een super mooie kans.'

Beluister hier het interview met Stanley Koemans (tekst gaat verder onder de video):

'Sympathieke gozer'

Koemans trainde tot op heden vijf keer met Rico Verhoeven in aanloop naar de partij tegen Badr. 'Ik kwam daar en we hadden gelijk een klik', vertelt Koemans over de eerste ontmoeting. 'Het is echt een sympathieke gozer. We hebben dezelfde visie en houden van de sport.'

Opvallend was dat Koemans een kop groter is dan de wereldkampioen kickboksen. 'Daar stond hij ook wel van te kijken', lacht Koemans. 'Iedereen denkt wel dat hij de grootste is, maar uiteindelijk ben ik toch een halve kop groter.'

'Ik verwacht een knalpartij'

Koemans, die zelf dit weekend nog op een groot bokstoernooi (Eindhoven Boxcup) bokst, kijkt uit naar het gevecht van 21 december. 'Ik verwacht echt een knalpartij', blikt de bokser vast vooruit. 'Badr is enorm gebrand en Rico is echt altijd fit. Hij is onvermoeibaar. Hij verzwakt niet en dat is echt zijn grootste kracht.'

Koemans kan inhoudelijk niet veel zeggen over de trainingen met Verhoeven, maar merkt zijn onvermoeibaarheid tijdens het sparren. 'Het gaat er goed aan toe in de ring. Ik ben lang en goed in afstand houden. Dat is precies wat hij nodig heeft, want wat menig kickbokser niet kan brengen kan ik hem qua sparren bijbrengen. Voor mij is dit het walhalla om te sparren.'

Verhoeven zei donderdag op de persconferentie tevreden te zijn over zijn team. 'We hebben kwalitatief goede sparringspartners', aldus de bekende kickbokser. 'We proberen de partij na te bootsen, dat gaat goed.'

Koemans heeft inmiddels een uitnodiging op zak om de partij in december bij te wonen. 'Daar moet ik wel bij zijn, dat kan niet missen', stelt hij.

