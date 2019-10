Radiozendamateurs op Boerendag Oldebroek

De radiozendamateurs van de afdeling Noord-Oost-Veluwe van de VERON zullen op zaterdag 26 oktober tijdens de Boerendag in Oldebroek proberen contacten te leggen met andere radiozendamateurs in de wereld. Ze proberen ook contact te leggen met de radiokamer van het Aviodome in Lelystad.

Omdat het ook 100 jaar gelden is dat de KLM werd opgericht wordt er van uit de radiokamer met speciale roepletters, PH100ADL, in morse code, geprobeerd contact te leggen met andere radiozendamateurs. Bezoekers (ook kinderen) van de boerenmarkt mogen dan ook in morsecode proberen een verbinding te maken met PH100ADL in Lelystad.

Verder proberen de radiozendamateurs radioverbindingen te maken via amateursatellieten met andere radiozendamateurs in Europa. Dit kan al met een antenne die, in de hand gehouden, gericht wordt op een satelliet die overkomt.

Live televisiebeelden verzenden

Er wordt gedemonstreerd hoe je met weinig middelen naar de radio kan luisteren via een klein kastje (SDR dongle) die op een computer en een antenne wordt aangesloten. Ook gaan wordt ATV, Amateur Tele Visie, gedemonstreerd. Te zien is hoe radiozendamateurs live televisiebeelden verzenden en ontvangen.

Verder is te zien hoe radioverbindingen gemaakt worden in spraak, maar ook met digitale signalen die door middel van een computer gecodeerd en gedecodeerd worden. Zo kan je op grote afstand teksten verzenden en ontvangen, zoiets als sms of chatten maar dan zonder telefoon.

Wat zeggen piloten tegen Schiphol?

Er zal ook een radiostation ingericht worden waar vliegtuigen mee te ontvangen zijn, zodat te horen is wat de piloten vertellen tegen de luchtverkeersleiding op Schiphol. Met behulp van een speciale ontvanger aangesloten op een computer is op een kaart te zien welke vliegtuigen er op dat moment overvliegen.

Tevens laten de radiozendamateurs zien wat er nog meer mogelijk is in de radiohobby, zoals elektronische apparaten die ze kunnen gebruiken en ook zelf bouwen en de jeugd mag proberen een radioverbinding te maken met een radiozendamateur ergens ver weg.Hij of zij wordt hierbij geholpen door een van de aanwezige radiozendamateurs.