Chauffeurs met auto gezocht

Vind jij autorijden leuk, heb je een auto en wat tijd over? We zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs, mannen of vrouwen voor wekelijks en/of incidenteel kledingtransport. Kleding behoort, naast voedsel, tot een van de primaire levensbehoeften. Helaas is het realiteit dat steeds meer mensen om verschillende redenen (tijdelijk) niet in staat zijn kleding te kopen.

Die mensen willen we graag helpen, vandaar de zoektocht naar chauffeurs. Als chauffeur leeg je een kledingcontainer op een van onze inzamelpunten en breng je die kleding vervolgens naar de Kledingbank. Het gaat hierbij om 1 a 2 keer, een uurtje in de week. Het liefst mensen in de buurt van Ede zodat de kosten laag blijven. We kunnen helaas geen vergoedingen bieden, toch hopen we dat mensen ons willen helpen?

Heeft u een auto en tijd over? Reageer dan hieronder.