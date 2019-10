Oud-schaatser Stefan Groothuis wil geld ophalen voor dorpsgenoot met MS

Zingend onder de douche roept Stefan Groothuis mensen via Facebook op om zaterdag naar het dorpshuis in Voorst te komen. 'We willen geld ophalen om een buitenlander ons dorp uit te werken', vertelt hij. 'Ja, je hoort het goed, we willen een buitenlander ons dorp uit werken!'.

door Madelien Jansen

Aanstaande zaterdag organiseert een groep Voorstenaren, waaronder Groothuis, een benefietconcert voor hun dorpsgenoot Mark Gilligan (54). 'Wij willen dat onze Ierse dorpsgenoot zijn behandeling voor zijn ziekte MS in Moskou kan ondergaan.'

Behandeling in Moskou

Met de benefietmiddag en -avond hopen de initiatiefnemers geld op te halen voor een stamceltransplantatie in Moskou. Ruim 70.000 euro is er nodig. 'Er komen diverse muzikanten optreden, er zijn mooie sprekers en we hebben de beste hamburgerbakker van Nederland', vertelt Groothuis. De oud-schaatser verwacht zaterdag een paar honderd man. 'Ik denk dat het een hartstikke mooie middag en avond gaat worden.'

In een grote bus kunnen bezoekers zaterdag geld doneren. Diverse lokale ondernemers dragen een steentje bij en met de eigenaar van het dorpshuis zijn afspraken gemaakt over de omzet. Volgens Groothuis komt de kracht van het dorp naar boven. 'Je ziet dat het enorm verbind in Voorst, nu al. Mark is een hele sympathieke vent.'

Deels verlamd

De Ier, die voor de liefde ruim twintig jaar geleden naar Deventer en vervolgens naar Voorst verhuisde, staat versteld van alle acties die voor hem op touw worden gezet. 'Ongelofelijk wat de jongens hier in de buurt voor mij doen. Ik ben altijd welkom geweest hier en ben inmiddels - na 16 jaar - helemaal ingeburgerd.' Dat bekenden, maar ook vreemden, geld doneren voor zijn behandeling doet hem goed. 'Het maakt niet uit of mensen 5 euro of 3000 euro geven, het komt uit het hart.'

Gilligan kreeg in 2003 de diagnose multiple sclerose (MS). De linkerkant van zijn lichaam is hierdoor inmiddels verlamd, waardoor de professionele muzikant niet meer in staat is om een instrument te bespelen. 'Daar heb ik iets voor gevonden. Ik ben nu radio-dj en daardoor kan ik alsnog met muziek bezig zijn. Veel erger vind ik de kleine dingen die ik niet meer kan. Schrijven, brood smeren, veters strikken. Hierdoor wordt mijn wereld kleiner en kleiner.' Door de behandeling hoopt Gilligan deze dingen straks wel weer te kunnen.

Datum is al bekend

Afgelopen zomer startte Gilligan al een crowdfundingsactie om geld voor de reis en de behandeling bij elkaar te krijgen. Inmiddels is de helft van het benodigde bedrag binnen. 'Ik kan het licht zien. Ik kan niet wachten tot ik in Rusland ben', vertelt de opgewekte Ier. Maar dat is nog lang niet genoeg, want in totaal heeft hij 75.000 euro nodig voor de stamceltransplantatie in Rusland. Een behandeling die in Nederland nog niet wordt aangeboden.

'Het belangrijkste voor mij is de MS te remmen, te stoppen. Op dit moment kan ik weinig doen met m'n linkerkant, als dat herstelt is dat een bonus. Maar ik hoop vooral dat ik door de behandeling minder spasme en minder last van vermoeidheid heb.'

Ondanks dat het geldbedrag nog niet helemaal binnen is, weet Gilligan al dat hij in februari naar Moskou afreist. 'De datum voor de stamceltransplantatie staat al gepland: 17 februari 2020. Ik heb geen andere keus, ik moet het proberen', besluit hij. Stiekem hoopt de muzikant dat hij ooit weer zijn geliefde klarinet of saxofoon kan bespelen. 'Ik hoop dat ik ooit weer muziek kan maken en net als Elvis Presley in 1968 een comeback maak.'

Benefietconcerten van Voorst tot aan Ierland

Om de duizenden euro's bij elkaar te krijgen, organiseren Gilligan en vrienden de komende tijd nog meer benefietconcerten. Op 18 oktober is er een benefiet in Ierland en op 27 oktober in Deventer. Het benefietconcert aanstaande zaterdag begint om 15.00 en duurt tot 00.00 uur. Er zijn onder meer optredens van Gilligans zoon Tristan, Jelle Oosterwijk, Iwan Schiphorst, Guideo van Heuvelen en spreker Wilko van Rooijen.