Getergde Ole Romeny is rol bij reserves NEC zat: 'Ik wil meer spelen'

De Nijmegenaar is 19 jaar nu, maar een echte serieuze doorbraak bij NEC is er nog altijd niet van gekomen. Romeny speelt simpelweg te weinig. Zijn voetbalkwaliteiten staan niet ter discussie. Technisch hoort de linksbuiten die ook graag in de as speelt, uitstekend onderlegd. Hij is creatief en doet verrassende dingen. Verdedigend laat Romeny echter nog wel eens steken vallen.

Verdedigende arbeid

Deze week is daar opnieuw uitvoerig over gepraat. 'We hebben veel gepraat', beaamt hij na de donderdag training op De Eendracht in Nijmegen. 'Een beetje zoals zij het willen en ook hoe ik het wil. Daar moeten we een weg in vinden. Uiteindelijk moet je het toch samen doen. Verdedigend moet ik ook mijn ding doen. Het moet goed staan en dat is heel belangrijk.'

Driehoek

Maar het liefst gooit Romeny zijn energie in acties, passjes geven en doelpunten maken. 'Tegen Genk stond ik vorige week ook in de basis als linksbuiten. In een vrije rol en dat voelt goed', zegt de rechtsbenige aanvaller. 'In de driehoek spits, nummer tien en hangend op links voel ik mij prettig en zwerf ik altijd. Daar zoek ik mijn weg in en zo heb ik het ook altijd gedaan.'

Bekijk de reactie van Romeny (de tekst gaat verder onder de video):

Twee goals

Tegen Jong PSV vrijdag in Nijmegen weet Romeny dat niets anders telt dan drie punten. 'Het is allemaal nog te weinig dit seizoen. Voetballend is het niet goed genoeg. Een verklaring vind ik lastig. Vorig seizoen was het ook al moeizaam, al vind ik dat we nu iets meer resultaat halen. Maar inderdaad, de laatste overwinning is van 30 augustus. Toen scoorde ik nog twee keer tegen Telstar. Dat is veel te lang geleden.'

Geloof

Ondertussen heeft Romeny speeltijd nodig om eventueel een stap te kunnen maken. 'Ik wil omhoog en ik geloof in mezelf. Geduld moet je gewoon hebben, maar dat is ook lastig als je twee keer 90 minuten op de bank hebt gezeten. Ik doe mijn best, meer kan ik niet doen.'