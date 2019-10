Wolf doodt 14 schapen, dodelijkste aanval in Gelderland tot nu toe

De wolf heeft hard toegeslagen op het terrein van het Kroondomein Het Loo bij Emst. Veertien schapen raakten daar het slachtoffer van het roofdier, heeft dna-onderzoek door de Wageningen Universiteit bevestigd. Het is de dodelijkste aanval in onze provincie sinds de terugkeer van de wolf in Nederland.

Slechts twee keer eerder werden in Gelderland dieren dodelijk getroffen door het roofdier. Twee schapen sneuvelden in juli 2018 in Buren, in Ruurlo ging het een paar maanden eerder om drie schapen. De cijfers worden sinds 2015 bijgehouden door BIJ12, een samenwerkingsverband van de twaalf provinciën.

Deze aanval vond plaats op 19 september op het terrein van het Kroondomein Het Loo, bij Emst. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Een roedel heeft extra trek

Welke wolf voor de dode schapen in Emst verantwoordelijk is, moet nog worden bepaald op basis van dna. Hugh Jansman, onderzoeker van de Wageningen Universiteit, denkt niet dat het de welpen waren. 'De voedselbehoefte van een roedel met jongen is wel erg hoog', zegt hij. 'Dan wordt er wel eens afgeweken van het dieet van alleen wild en gaan de ouders voor landbouwdieren. Het is nog speculeren, maar daar lijkt het hier wel op.'

De jongen zelf gaan pas jagen als ze wegtrekken van de roedel. Dan is de kans groter dat ze voor makkelijk grijpbaar voedsel gaan.

'Dit lag in de lijn der verwachting', reageert schapenhouder Bart Kemp uit Ede, woordvoerder van het Platform NoWolves, die al langer waarschuwt voor schade aan schapen door de wolf. De tijd dringt voor schapenhouders om preventieve maatregelen te nemen. 'Alleen zit er bij de Wolvencommissie niet veel voortgang in: ik heb nog geen advies aan de provincie gezien over maatregelen en vergoedingen daarvoor.'

Aanval in Emst in top 3

De dodelijkste aanval in ons land vond plaats in Laag-Zuthem in Overijssel. Daar maakte de wolf in juni 2018 31 slachtoffers onder de schapen. In het Groningse Marum hadden ze te maken met 15 dode schapen. De aanval in Emst staat daarmee in de top 3.

