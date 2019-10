Aantal huurders voormalige gevangenis bijna verdubbeld

'Mensen willen erbij horen', zegt commercieel manager Bas Nijenhuis van KABATH Vastgoedbeheer. 'Ze weten uiteindelijk dat het verkocht gaat worden, maar als je hier kan zitten is dat toch fantastisch.' In het afgelopen jaar is er in de oude gevangenis onder meer een museum bijgekomen en hebben ook een een aantal kunstenaars hun intrek in het pand genomen. De onzekerheid over de toekomst, staat de huurders niet in de weg om hun onderneming hier op te zetten. 'Het is een mooie plek om te beginnen', zegt ondernemer Cynthia van Wijngaarden, die haar kunst tentoonstelt in De Kruisberg. 'Het financiële stukje speelt daarnaast ook mee.'



Voor enkele ondernemers die al langer in De Kruisberg zitten, blijkt het pand het begin van een succesverhaal. Zo werd hier het afgelopen jaar onder meer de Achterhoekse brommer BREKR ontwikkeld. 'Ergens in februari zaten we op een tien à vijftien huurders, nu gaan we langzaam richting de dertig', zegt Nijenhuis. Hoe lang de tientallen ondernemers gebruik kunnen blijven maken van het gebouw is onduidelijk. Eén ding is wel zeker: 'Het gaat verkocht worden', benadrukt projectmanager Suzanne ter Harmsel van KABATH Vastgoedbeheer. 'De verkoopprocedure duurt lang en is nog niet gestart.'