WW in Gelderland daalt sterker dan landelijk

De afgelopen 12 maanden daalde het aantal WW-uitkeringen in Gelderland sterker dan landelijk, zo stelt de uitkeringsinstantie donderdag in een persbericht.

De Achterhoek is landelijk koploper met een daling van 20,4%. Ook als percentage van de beroepsbevolking ligt het aantal WW-uitkeringen in Gelderland onder het landelijk gemiddelde. Dit WW-percentage is met 1,9% het laagst in de arbeidsmarktregio FoodValley.

Eind september telde Gelderland 25.677 WW-uitkeringen. Dat is 16,2% minder dan 12 maanden geleden. Daarmee daalde de WW in Gelderland sterker dan landelijk (14,7%). In de Achterhoek daalde de WW met 20,4% zelfs het hardst van alle 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland.Het aantal WW-uitkeringen daalde in alle sectoren. De sterkste daling is te zien onder mensen die voorafgaand aan hun WW in de bouw werkten. Daar daalde de WW met maar liefst 38,7% van 550 per eind september 2018 tot 337 eind september 2019.

WW-percentage onder landelijk gemiddelde

Gelderland doet het volgens de uitkeringsinstantie ook goed wat betreft het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking. Eind september lag dat percentage op 2,4%, wat lager is dan landelijk (2,6%).Het WW-percentage van FoodValley, de Achterhoek en Rivierenland ligt aanzienlijk lager dan het landelijke gemiddelde. De WW-percentages van Midden-Gelderland en Rijk van Nijmegen zitten daar nog nét boven.Door de gunstige omstandigheden in de economie en op de arbeidsmarkt ligt de WW op een laag niveau. De keerzijde is dat werkgevers steeds meer moeite hebben om personeel te vinden. Op 30 oktober publiceert UWV Regio in Beeld. Deze jaarlijkse arbeidsmarktanalyse gaat uitgebreid in op de ontwikkeling van werkgelegenheid, vacatures en arbeidsaanbod in de arbeidsmarktregio’s.