Roer gaat om bij zwalkend NEC, drie wijzigingen tegen Jong PSV

door Richard van der Made

De laatste zege dateert van 30 augustus toen Telstar in de Goffert met 4-2 klop kreeg. Daarna volgden twee nederlagen en drie gelijke spelen. Het kwakkelende NEC is inmiddels weggezakt naar de onderste regionen van de eerste divisie. Het verschil met hekkensluiter FC Dordrecht, waar NEC dit seizoen al op dramatische wijze verloor, bedraagt vier punten. De Nijmegenaren hebben, net als acht andere ploegen, nog wel een wedstrijd in te halen.

Nieuwe crisis

Duidelijk is dat bij NEC het roer omgaat nu de druk weer toeneemt en het gemor bij de kritische fans aanzwelt. De ploeg gaat aardig op de schop. Het team van de drie hoofdcoaches Boogers, Meijer en Gesthuizen heeft dringend een overwinning nodig om een nieuwe crisis buiten de deur te houden. Ook vorig seizoen beleefde NEC een belabberd seizoen waarin uiteindelijk nog wel de play-offs werden gehaald, maar RKC al snel te sterk bleek. Twee weken geleden verloor NEC met 1-0 in Breda van NAC.

Romeny als linksbuiten

Ten opzichte van die laatste wedstrijd worden thuis tegen Jong PSV drie nieuwe spelers verwacht, zo bleek deze week uit de trainingen. Ook positioneel verandert er iets. Ole Romeny komt, vrijwel zeker, in het elftal als linksbuiten en verdringt Anthony Musaba naar de bank. Jonathan Okita verhuist naar de rechterflank. Trainer Gesthuizen wilde dat overigens na de training op donderdag niet bevestigen.

Van Eijden eindelijk terug

Routinier Rens van Eijden maakt na een langdurige liesblessure zijn rentree. Dat gaat ten koste van Frank Sturing. Van Eijden viel twee weken geleden in de slotfase nog in tegen NAC. En op het middenveld is er in de as een basisplaats voor Jellert van Landschoot. De Belg zit inmiddels al weken op de bank. Door die wijziging wordt Zian Flemming de nieuwe spits. Etien Velikonja, normaal gesproken de centrumspits, is het slachtoffer. De Sloveen, die nog niet kan overtuigen, degradeert bij NEC naar de reserves.

Opstelling: Branderhorst, Van Rooij, Kvida, Van Eijden, Kuipers; Dijkstra, Van Landschoot, Van de Looi; Okita, Flemming en Romeny