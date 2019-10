Hoe het westen van het Land van Maas en Waal na de oorlog bewoonbaar werd gemaakt

Het eerste grote ruilverkavelingsproject van Nederland werd uitgevoerd in het gebied. Het hele gebied werd opnieuw ingedeeld en opgebouwd. 'Er werd een spoorlijn aangelegd om land te verplaatsen. Er zijn boerderijen gebouwd. Er is honderden, of misschien wel duizenden, kilometers verharde weg aangelegd. Je kan het niet verzinnen of het is nieuw aangelegd hier', vertelt Simon van den Bergh in het programma Ridders van Gelre.

De tekst gaat verder onder de video:

Met de ruilverkaveling kreeg iedereen in het gebied een nieuw stuk land toegewezen. Daarbij hoorden ook de huizen die er nog stonden. 'Het bijzondere was dat er voor iedereen nog plek was achteraf.'

Het was destijds een enorme operatie. Vijf à zes maanden stond het land onder water, waardoor het onbruikbaar was voor de boeren. Door in één keer het hele gebied aan te pakken werd het waterprobleem opgelost. 'Het was eerst echt een wildernis om hier te zijn.'

