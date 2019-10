Subsidie Drutense verenigingen stopt door nieuw afvalbeleid: 'Enorme aanslag op ons budget'

door Thomas Overdijk

De acht verenigingen die de gemeente helpen bij inzameling van oud papier, zijn vooral 's avonds en in de weekenden actief. Omdat die samenwerking binnenkort stopt, hoeft Dar niet meer op de onregelmatige tijden te rijden. En dat zorgt voor goedkopere chauffeurstarieven.

Daarnaast wordt oud papier vanaf 2021 opgehaald met een zijlader, zodat niemand met de vuilniswagen mee hoeft te lopen. Ook dat scheelt in de kosten. ‘Het gevolg is dat Dar de inzameling zónder verenigingen goedkoper kan uitvoeren, dan mét verenigingen’, vertelt de gemeente. Tot teleurstelling van de sport- en hobbyclubs bouwt de gemeente hun subsidie daarmee af.

'Enorme aanslag op ons budget'

‘Het is een enorme aanslag op ons budget’, vertelt Jeannette Bos, secretaris van voetbalvereniging SCP in Puiflijk. Zij is nu namens de club in gesprek met de gemeente. 'We snappen de afweging, maar je hebt als gemeente ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als vereniging werk je al met beperkte middelen en ook vrijwilligers zijn steeds lastiger te krijgen.'

'We willen voor de jeugd bepaalde activiteiten organiseren’, vervolgt Bos. En dat wordt vanaf 2021 schrapen: ‘We moeten dan kijken hoe we dit voor minder geld tóch kunnen blijven doen.’ De verenigingen willen nu in discussie met de gemeente om te kijken of een alternatieve samenwerking mogelijk is.

