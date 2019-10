NEO-gemeenten: goed afval scheiden loont

De colleges van de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek willen de hoeveelheid restafval in de gemeenten terugdringen. Een eerste stap hiernaartoe is 100 kg restafval per inwoner in 2022. Om dit te bereiken willen de colleges van Elburg en Oldebroek vanaf 1 januari 2021 een tariefprikkel (diftar) invoeren. Inwoners gaan daarmee op een andere manier voor hun afval betalen (afvalstoffenheffing).

Het college van gemeente Nunspeet neemt binnenkort een besluit over invoering van diftar.

100 kg restafval per inwoner per jaar

Het terugdringen van de hoeveelheid restafval is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten. De landelijke Van Afval Naar Grondstof (VANG) -doelstelling luidt: ‘30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025’. Als tussenstap gaan de colleges voor 100 kg per inwoner per jaar in 2022. Inwoners uit de drie gemeenten bieden jaarlijks nu nog 204-225 kg restafval per inwoner aan.

Afval scheiden makkelijker maken

In overleg met inwoners bekijken de gemeenten wat er nodig is om het scheiden van afval makkelijker te maken voor inwoners. Wethouder Bob Bergkamp, namens de gemeenten Elburg en Oldebroek: 'We hebben onze inwoners hard nodig bij het terugdringen van restafval. Vanzelfsprekend dat we hen vragen hoe we het makkelijker kunnen maken om afval te scheiden. Samen kunnen we zorgen voor minder restafval, voor een prettige en duurzamere leefomgeving. Niet alleen voor onszelf, maar ook juist voor volgende generaties. Laten we er samen de schouders onder zetten!'

Veel herbruikbare grondstoffen bij het restafval

Het restafval van inwoners in de drie gemeenten bestaat nu nog uit 60% herbruikbare grondstoffen en hoort daar niet thuis. Zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier en glas. Plastic verpakkingen, metalen en drinkkartons (PMD) hoort wél bij het restafval. Het wordt bij de afvalverwerker in een sorteermachine nagescheiden. Zo kan zoveel mogelijk waardevol verpakkingsmateriaal gerecycled worden.

Diftar voor het terugdringen van restafval

Om de doelstellingen te bereiken moet er iets veranderen in het systeem van afvalstoffenheffing. Diftar is in veel gemeenten succesvol en stimuleert inwoners om minder restafval te produceren. 'Restafval wordt steeds duurder. Door diftar in te voeren willen we ervoor zorgen dat de kosten van afvalverwerking voor inwoners niet verder oplopen. Inwoners hebben zélf invloed op de afvalstoffenrekening die zij betalen. Hoe beter zij hun afval scheiden en daarmee minder vaak restafval aanbieden hoe minder zij betalen. Afval scheiden loont dus', aldus wethouder Bob Bergkamp.

Vast en variabel deel

Met diftar betaalt ieder huishouden een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel is afhankelijk van het aantal keer dat huishoudens hun restafval aanbieden. Voor andere afvalstromen zoals GFT en Papier & karton geldt dit niet. Hiervoor betalen inwoners geen variabel deel.

Grondstoffenstation

Om het scheiden van afval te stimuleren en goed mogelijk te maken stellen de colleges voor om een gezamenlijk grondstoffenstation voor de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek te realiseren. Hier kunnen inwoners minimaal 18 grondstoffenstromen gescheiden aanbieden. Het college van gemeente Nunspeet moet hierover nog een besluit nemen.

Voorstel aan de gemeenteraden

De gemeenteraden van Elburg en Oldebroek buigen zich in december over de invoering van diftar. Als de raden akkoord gaan met dit voorstel volgt vaststelling van de exacte tarieven (vastrecht en bedrag per lediging) bij de ‘verordening afvalstoffenheffing 2021’ in november 2020.

Het college van gemeente Nunspeet neemt later een besluit over diftar en het grondstoffenstation. Zij wil eerst een peiling doen in de commissie Ruimte en Wonen.